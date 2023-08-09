Новая эстонская звездочка: Мия Отт осталась в шаге от медали ЧЕ
Эстонская спринтерша Мия Отт заняла шестое место в финальном забеге на 100 метров на чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в Израиле.
Во вторник вечером в финале 16-летняя эстонка преодолела дистанцию за 11,58 секунды. От медали ее отделили три сотые секунды, пишет Rus.err.ee.
Победительницей забега стала 19-летняя британка Джой Изи, серебро у ее соотечественницы, бронза досталась спортсменке из Венгрии.
Напомним, что на этом чемпионате Европы по легкой атлетике Мия Отт установила рекорд Эстонии среди девушек в возрастном классе U20 в спринте на 100 метров. Отт пробежала квалификацию со временем 11,67. В вечернем полуфинале она улучшила рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет на пять сотых, заняв третье место в своем забеге с результатом 11,53.
В финале для бронзы ей надо было уложиться в 11.55.
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