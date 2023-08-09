Призер Олимпийских игр Герасименя: нужно отвечать за все содеянное. И Лукашенко, безусловно, ответит!

— Перед выборами, наверное, еще не было такой осознанности. Я высказывалась и раньше, но не видела смысла делать что-то еще. А в 2020-м люди поднялись и вышли вместе. Это был важный показатель, что народ хочет перемен. Нас много. Значит, нужно действовать не только на словах.

— Нет. Думаю, они уже были заложены во мне. Понимала, что важно в этой жизни, а что второстепенно. Просто, наверное, лишний раз уверовала в свои принципы. Я бы и раньше, и позже поступила бы аналогичным образом, если бы подобные события в Беларуси имели место. То есть в 2020-м у меня не было сомнений, говорить или молчать, делать или сидеть дома.

— Праздновать мы будем, когда все вернемся домой. Так что День Памяти, конечно. Ведь с 9 августа начались многочисленные страдания людей, аресты, насилие, смерти. Это не может быть праздник с гулянками и фейерверками. Да, люди собрались, сплотились с хорошими мыслями и надеждой на перемены. Но боль, которую нельзя забывать, перевешивает.

— В демократической Беларуси вы бы праздновали этот день или сделали бы траурным в память обо всех, кто прошел через репрессии?

— Меня тогда не было в Беларуси. Отдыхала с семьей в Черногории. Вначале были мысли отложить поездку, чтобы сходить проголосовать. Но в итоге решили ничего не менять. Уехали примерно за неделю до 9 августа, а вернулись дней через 5−6 после выборов. Поэтому мои ассоциации больше связаны с последующими событиями. А так, конечно, помню, что 9-го почти не было связи с родными и друзьями в Беларуси — не удавалось следить за ситуацией в стране.

В эмиграции она возглавляла Белорусский фонд спортивной солидарности (ушла в апреле 2022-го), встретила войну в Украине, а также пережила расставание с супругом Евгением Цуркиным, пишет Зеркало. Но все эти события, по словам Александры, сделали ее сильнее. Ниже — интервью Герасимени, которая сегодня обучает людей плаванию в Варшаве, о том, как она поменялась за эти три года.

„Не сетую на судьбу“

— Если бы продолжали карьеру к 9 августа 2020-го, не исключаете, что, возможно, отреагировали бы не столь остро?

— Немного размышляла об этом. Как бы поступила, что говорила… Вероятно, я бы не поехала в Литву и не возглавила Фонд спортивной солидарности. Но в любом случае молчать бы не стала и присоединилась к свободным спортсменам. Как можно закрывать глаза, когда происходит такое в родной стране? Наверняка позиция отразилась бы на карьере. Даже любопытно, каким образом. Все-таки была одной из спортсменок, на кого рассчитывали на Олимпийских играх.

— Вы стали сильнее как личность после 2020-го?

— Вообще очень сильно поменялась за эти три года. Те обстоятельства, трудности и разочарования, которые приходилось преодолевать, не сделали меня злее. Абсолютно не сетую на судьбу. Наоборот: приняла философию, что все, что бы ни происходило в жизни, нужно именно мне. И надо пройти этот путь со смирением, чтобы стать лучше, а не обидчивее и агрессивнее. Поэтому, оглянувшись, чувствую себя другой. Но счастливой. Не сделай свой выбор три года назад, не испытывала бы сейчас радость от полученного опыта.

— Человек вообще способен расти в комфортной среде?

— Наверное. Но не бывает трудностей, которые мы не способны преодолеть. Тут есть аналогии со спортом. Атлет практически каждый день тренируется на максимуме своих возможностей. Часто надо терпеть боль. Просто встать рано утром и прыгнуть в холодный бассейн — уже выход из зоны комфорта. Но именно это и приводит к определенному совершенствованию, личностному росту при позитивном отношении к ситуации. А вот если погрязнуть в негативе, постоянно копаться в себе, задаваться вопросом, почему на меня свалились все несчастья, то все закончится депрессией. Я выбираю не позицию жертвы, а путь развития через дискомфорт.

„Спортсмены всегда чем-то рискуют“

— Чего никогда не простите еще действующей власти?