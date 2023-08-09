Невероятный успех: книга нарвского писателя бьет рекорды продаж! В чем секрет?(11)
Книга о Нарве гида Александра Опенко продолжает лидировать в рейтинге Rahva Raamat по количеству продаж среди неучебных изданий на русском языке. Как учитель и гид успевает писать книги, где берет материал для них, чему можно у него поучиться всем, кто начинает создавать свои проекты, узнала репортер RusDelfi.
Три года подряд Александр Опенко выпускает свои книги. Приходит лето – новая книга мчится из типографии к читателям в Нарву. Первая – „Тайна персидского дома и другие истории нарвских подземелий“ была тонкой, на скрепке. Вторая – „Нарва-Йыэсуу. Путешествие по старинным открыткам“ вышла в прошлом году уже на 112 страницах, в твердом переплете с отличным иллюстративным оформлением художника Сергея Хусаинова и с фотографиями открыток, содержание которых Опенко дополнил своими фантазиями. Третью книгу – „Нарвские истории“ – автор презентовал в июле. Она еще толще второй – 126 страниц, с иллюстрациями того же художника, что оформлял вторую книгу гида, но в этот раз Сергей Хусаинов написал сначала полноценные картины маслом на холсте, а потом уже сделал их качественное фото для издания. В „Нарвских историях“ кроме изображений открыток, есть еще снимки современной Нарвы, сделанные фотографом Дмитрием Федоткиным, и фото различных артефактов, о которых пишет Опенко. Многие из них находятся в его личной коллекции, он показывает их участникам экскурсий. А некоторые были взяты из других источников на время для того, чтобы сделать фото, потому что их стоимость и ценность очень высоки, такие суммы вложений нарвский гид и учитель позволить себе не может. Например, некоторые монеты, о которых идет речь в книге, стоят десятки тысяч евро или хранятся в фондах музеев – просто так их не увидеть.
„В книге есть изображения старинных открыток, которые отправлялись из Нарвы или были адресованы жителями, гостям Нарвы, картин с видами Старой Нарвы, и фото – всего больше 100 иллюстративных материалов, – рассказывает Опенко про новую книгу, с которой уже познакомились жители Эстонии. – Было сложно выбрать, так много хотелось включить в книгу“.
В чем же секрет продуктивности Александра Опенко? Как он успевает выпускать по качественной книге в год? Вот пять правил, но они, конечно, не описывают весь его опыт.
Правило №1: Управляй гневом и не обижайся на критику
Раньше я не знал, как издается книга. „Тайны персидского дома и другие истории нарвских подземелий“ – это проба пера. Были люди, которые ставили ее мне в укор, пытались отбить желание писать: книга тонкая, на двух скрепках, а я ее еще и продаю. Писали об этой книге суперотрицательные рецензии, а один человек даже рассылал ее представителям интеллигенции, доказывая, что я ничего не умею. У меня это вызвало гнев, и мне с трудом хватило силы воли не реагировать на такой поступок. Я пришел к выводу, что главное – это знать, нравится книга или не нравится читателю. Несмотря на то, что она маленькая, она вошла в десятку самых продаваемых книг на русском языке по версии Rahva Raamat. Я решил, что для первого раза это неплохо.
Правило №2: Хочешь успеха – создай команду
Я утомляюсь в школе от командной работы, на своих экскурсиях я отдыхаю, потому что люблю все делать сам. Но книгу самому не издать. Я понял, когда работал над первой книгой, что успех во многом зависит от команды. Очень важно, чтобы никто не затягивал свои процессы. Для меня это так тяжко, я не люблю долгих проектов, хочу быстрых результатов, издание книги – это тренировка моей воли. Но все, с кем я сотрудничал, великолепные специалисты, каждый все делал хорошо и вовремя. Я только ставил задачу, а коллеги гениально выполняли. Например, редактор Олеся Ротарь часто говорила мне, что нельзя писать так, как я говорю на экскурсиях и лекциях, что устная речь отличается от письменной, и я перерабатывал свои тексты, она талантливо поправляла какие-то моменты. Фотографа я выбрал – лучше не сыщешь, художник – прекрасный. Когда кадр сделан днем или утром, то он получается не такой сочный, как мне хотелось бы, поэтому иногда Дмитрий Федоткин шел переснимать здания, которые я просил, в другое время суток, чтобы поймать то настроение, которое я хотел передать. Потом мы еще снимали с ним артефакты, подбирали нужные фоны.
А нарвский художник Сергей Хусаинов с головой погрузился в тему Старой Нарвы. Он оказался гением момента. На его холстах много деталей, это он все сам придумал – изучил фото открыток, которое я ему передал, послушал мои истории, нашел и посмотрел картины, которые удалось отыскать. Если увеличите его работы на экране компьютера или смартфона, то увидите, что у торговца на рынке падает капуста, дамы судачат у фонтана, мальчики ловят рыбу, мужики кричат, шведские солдаты маршируют, в общем, бытовую жизнь Старой Нарвы вполне можно изучать по его четырем картинам. Я купил их в электронном виде для книги. Но мы поняли, что не хватает сожжения нарвской ведьмы. А как же без ведьмы? Я не нашел иллюстрацию, чтобы показать ему пример, фото не сделать (смеется). И Хусаинов дописал пятую картину просто по моему словесному изображению события. И, кстати, решил мне ее подарить. Она не будет продаваться, в отличие от четырех других. Уже моя.
Поэтому книга – это коллективный труд. Если хотите создавать отличные книжные проекты, об этом важно помнить.
Правило №3: Не останавливайся
Над первой книгой я работал во время пандемии. Была возможность, и я изучал архив старых газет. Знаменитый краевед Йозеф Кац мне присылал ссылки на архивные материалы, которые были на эстонском и русском языках. Я нашел тогда много историй про подземелья. Захотелось объединить их в один сборник.
По поводу второй книги про Усть-Нарву. История этого курортного города прекрасно изложена у краеведа Стрелкова. Но у него книги объёмные, в них нужно погружаться. А у меня есть экскурсии по Усть-Нарве, лекции об ее истории. Я решил, что могу сделать более динамичный рассказ про наш любимый курорт. Собрал то, что я рассказываю, добавил открытки из своей коллекции, добавил огонька – и начал работать над книгой вместе со своей командой. Тоже в итоге год обрабатывал материал.
Я не знал, будет ли она популярна. Все-таки Нарва-Йыэсуу – небольшой город, не все о нем знают. Но оказалось, у людей так много ностальгии. Много представителей интеллигенции провели там детство. Получилось, что я рассылал книгу в разные страны: в Америку, Канаду, Германию, Россию – откуда заказывали ее.
Если не считать продажи через книжный магазин и эти рассылки в другие страны, я посмотрел в лицо каждому своему покупателю. В итоге книга заняла шестое место по продажам за 2022 год. До нее в рейтинге Rahva Raamat были самоучители эстонского языка. 800 экземпляров ушли за два с половиной месяца. Я напечатал дополнительный тираж – 400 экземпляров.
Материал для третьей книги, например, я собирал последние 4-5 лет. А сама работа над оформлением – подготовить текст и иллюстративную часть – снова длилась год. Закончилась презентация второй книги, а я уже сел за третью, потому что был запрос со стороны читателей. Они говорили: вы про Нарва-Йыэсуу так тепло и хорошо написали, а почему нет историй про Нарву?
А они у меня, конечно, были, но не в виде книги. Хотя про Нарву можно писать и писать, такая яркая у нее жизнь была. И сейчас есть, но вот современный фольклор, истории второй половины 20 века, мало кто собирает, а надо, иначе утратим этот пласт истории.
В Нарве вообще проблема с фольклором. Поколения прерывались. В 1708 году – высылка Петром I за Волгу немецких и шведских семей из Нарвы. Он боялся шведских бунтов. После тут было несколько чумных эпидемий, и к 1718 году в городе оставалось несколько сотен человек. Потом население восстановилось. Вторая мировая война – население вновь сократилось до 400 человек. Некому рассказывать истории и передавать их. Приезжают новые люди и ничего не знают о новом для них месте.
Символично, что в третьей книге – три части. Истории, связанные с прошлым Нарвы, начиная с древнейших времен и до Второй мировой войны, истории-зарисовки о жизни Кренгольма и Йоахимсталя – района, который располагался по другую сторону железной дороги от Кренгольмского, и служил его продолжением, и истории с открыток – личные тексты, которые позволяют представить Нарву столетней давности и лучше понять, чем жили, о чем переживали люди в то время. Эта книга отсылает к проекту, который мы делали с Дмитрием Федоткиным – „Нарва сториз“. Но истории, конечно, другие в книге.
Правило №4: Будь любопытным
Как я искал информацию? Газеты, открытки, письма, огромное количество книг – я все это прочел на английском, эстонском языках. Слушал истории из уст в уста. Когда нахожу новую историю, думаю, а может, это уже известно всем, люди читали про это или это не интересно, но так как я добавляю то, что полностью уникально – открытки, то это создает новизну.
Эстонцы, например, лаконичны, и открытки их авторства обычно были без драмы. На английском не так много открыток нашел. Например, дочь княгини Волконской – Натали Волконская – писала подруге в Англию об отдыхе с мамой в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) на английском. Есть открытки, которые писали мастера с Кренгольма. Одна из них – открытка потомка технического директора Кренгольма Уолтера Шоукросса, деревянная вилла которого в стиле резного зодчества до сих пор сохранилась в Нарве. Есть письмо, которое пишет Наполеон Пельцер-младший, сын владельца и директора Суконной фабрики в Ивангородском форштадте Нарвы (территория современного Ивангорода). Я покупаю их на различных электронных аукционах. Каждое утро мне приходит уведомление от разных аукционов со всего мира, какие открытки, связанные с Нарвой или Усть-Нарвой, появились. Если что-то новое, интересное – то стараюсь купить. Конечно, покупка зависит от цены. Есть открытки за 1 евро, а есть и за 200 евро. Иногда получается покупать старинные монеты тоже. Посылки приходят часто, что нервирует мою супругу, потому что страдает семейный бюджет.
Интересно, что открытки, связанные с Нарвой, более скромные, чем те, что я взял для книги про Нарва-Йыэсуу. Из сотен открыток выбирал те, в которых больше смысла есть. Приглашение на похороны, кто-то влюбился, к маме приехали дети, мужчина из армии пишет сыну, кто-то покупает продукты в смутные революционные месяцы 1917 года, кто-то сидит в тюрьме, кто-то просит прислать ему ангорских кроликов из Орловской губернии, есть открытки про то, как скучают здесь английские мастера и как им надоели забастовки на фабриках – вот основные темы. Отобрать было сложно, но реально увлекательно.
Я узнаю много нового во время своих поисков информации. Скажем, вот история, которую я нашел благодаря тексту открыток, а не в архивах. Первый нарвский филокартист Эмиль Игнатиус был чиновником в Нарве в конце 19 - начале 20 века. Он получал открытки из Эквадора, Бразилии, Аргентины, Мальты. Интересно, подумал я, кто он был? Я поискал в гугле и увидел, что был в Нарве такой коллежский секретарь, который коллекционировал открытки, марки и периодику разных стран. Для этого он заводил себе в разных странах друзей по переписке и посылал им открытки с видами Нарвы и Гунгербурга, они ему посылали в ответ открытки с видами заморских городов.
Выяснилось, что он потомок Яка Игнаци, который был первым эстонским сельским учителем, выходцем из крестьян. С ним была такая история: в 17 веке жил известный шведский учитель – Бенгт Готфрид Форселиус, который хотел строить сельские школы. Он выбрал среди эстонцев учеников и решил доказать, что крестьянские дети обучаемы. Лучших учеников он повез в Стокгольм на прием к королю Карлу XI – показать, чего могут добиться крестьянские дети. Король каждому из них подарил по золотому дукату. Вернулись домой. Но Форселиус погиб вскоре при кораблекрушении. Як Игнаци создал позднее приходскую школу для крестьянских детей в местечке Камбья в Южной Эстонии. Мои коллеги, занимающиеся историей нарвских кладбищ, рассказали, что до недавнего времени могильные камни семьи Игнатиуса сохранялись, а один находился в музее при старой эстонской гимназии. Сведений об Игнатиусе в литературе, посвященной истории Нарвы, я не встречал.
Правило №5: За продвижение отвечаешь сам
Здесь все коротко: маркетингом и продажами занимаюсь только я. Если не говорить о своем деле, то о нем никто не узнает. Я сам себе и научный отдел, и рекламный отдел, и отдел распространения. В крупных организациях этим занимаются разные люди. У меня нет такой возможности. Если тираж моей книги не будет реализован, то я стану банкротом, так как она издана на 99% моих личных средств, а выпуск книги – дело дорогостоящее. Несмотря на то, что и подготовка, и распространение издания – сложный процесс, от книги к книге я учусь, и каждая новая книга находит все больше читателей.
Всех любителей истории Александр Опенко приглашает 10 августа в 18:00 в Белый зал в Нарва-Йыэсуу на историческую лекцию и презентацию книги „Нарвские истории“.
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