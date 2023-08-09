Жених застрелил чемпионку по роллер-спорту за 2 месяца до свадьбы. У нее осталось пятеро детей(4)
Катание на роликах — привычное зрелище в теплое время года. Это не только быстрое и не самое дорогостоящее средство передвижения, но также отличная замена спортзалу.
Также существует роллер-спорт, который напоминает привычный конькобежный спорт. На Олимпиаде-1992 в Барселоне был даже дебют роликовых видов спорта. Там был представлен роллер-хоккей, пишет Sport24.
Одной из сенсаций в беге на роликах является Луз Мери Тристан. Спортсменка из Колумбии стала известна после победы на чемпионате мира — 1990. Тристан вошла в историю как первая представительница страны, которой удалось взять золото на таком турнире. Луз Мери также брала медали на Панамериканских играх 1987 года в Индианаполисе.
В жизни Тристан помимо роллер-спорта присутствовали и велогонки. Она была серьезно увлечена ими, даже являлась частью команды, которая участвовала в „Тур де Франс“. Но в 2006 году колумбийка решила стать бизнесвумен. Луз открыла спортивный центр Luz Mery Tristаn, а также спортзал своего имени.
К своим 60 Тристан, судя по соцсетям, вела активную спортивную и рабочую жизнь, путешествовала и наслаждалась временем со своими пятью детьми. Ничего не предвещало глобальных негативных изменений в жизни чемпионки мира, но в первых числах августа стало известно о смерти Луз Мери.
Тристан лишил жизни ее жених (свадьба ожидалась осенью) — 58-летний Андрес Риччи. Он убил женщину из пистолета. Точная причина его поступка пока неизвестна, но есть версия о ссоре на бытовой почве (один из работников рассказал, что тот был ревнивцем). Когда полиция задержала Риччи, он находился в состоянии алкогольного опьянения рядом с трупом. После ареста Риччи отправился в больницу, чтобы пройти дезинтоксикацию и лечение из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Во время виртуального слушания Андресу предъявили обвинение в убийстве женщины при отягчающих обстоятельствах (на двери были следы от трех пуль), а также незаконном хранении огнестрельного оружия. При обыске дома у мужчины полиция обнаружила несколько единиц оружия.
Один из членов семьи Тристан надеется, что гибель не скажется на памяти известной спортсменки.
„Я бы хотел, чтобы ее помнили за все, что она сделала для спорта в Колумбии. Я прошу вас оказать ей честь“, — сказал он El País.
Власти страны выразили свои соболезнования родным Тристан, а также надежду на то, что виновный будет наказан. Пока известно о том, что прокуратура будет требовать для Риччи максимального наказания. Это значит, что остаток своей жизни он может провести в тюрьме.
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