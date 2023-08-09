Жених застрелил чемпионку по роллер-спорту за 2 месяца до свадьбы. У нее осталось пятеро детей

Также существует роллер-спорт, который напоминает привычный конькобежный спорт. На Олимпиаде-1992 в Барселоне был даже дебют роликовых видов спорта. Там был представлен роллер-хоккей, пишет Sport24.

Одной из сенсаций в беге на роликах является Луз Мери Тристан. Спортсменка из Колумбии стала известна после победы на чемпионате мира — 1990. Тристан вошла в историю как первая представительница страны, которой удалось взять золото на таком турнире. Луз Мери также брала медали на Панамериканских играх 1987 года в Индианаполисе.

В жизни Тристан помимо роллер-спорта присутствовали и велогонки. Она была серьезно увлечена ими, даже являлась частью команды, которая участвовала в „Тур де Франс“. Но в 2006 году колумбийка решила стать бизнесвумен. Луз открыла спортивный центр Luz Mery Tristаn, а также спортзал своего имени.

К своим 60 Тристан, судя по соцсетям, вела активную спортивную и рабочую жизнь, путешествовала и наслаждалась временем со своими пятью детьми. Ничего не предвещало глобальных негативных изменений в жизни чемпионки мира, но в первых числах августа стало известно о смерти Луз Мери.

Тристан лишил жизни ее жених (свадьба ожидалась осенью) — 58-летний Андрес Риччи. Он убил женщину из пистолета. Точная причина его поступка пока неизвестна, но есть версия о ссоре на бытовой почве (один из работников рассказал, что тот был ревнивцем). Когда полиция задержала Риччи, он находился в состоянии алкогольного опьянения рядом с трупом. После ареста Риччи отправился в больницу, чтобы пройти дезинтоксикацию и лечение из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Во время виртуального слушания Андресу предъявили обвинение в убийстве женщины при отягчающих обстоятельствах (на двери были следы от трех пуль), а также незаконном хранении огнестрельного оружия. При обыске дома у мужчины полиция обнаружила несколько единиц оружия.

Один из членов семьи Тристан надеется, что гибель не скажется на памяти известной спортсменки.