В Нью-Йорке акула напала на человека впервые за 65 лет. Почему морских хищников становится все больше

Спасатели вытащили пострадавшую из воды и оказали ей первую помощь, после чего доставили ее в больницу. По словам врачей она находится в критическом, но стабильном состоянии. У нее — глубокий укус на бедре.

Как сообщает газета New York Times со ссылкой на полицейский отчет, в результате укуса женщина потеряла около 9 кг веса.

По данным сайта Global Shark Attack File, который отслеживает нападения акул на человека, последний раз нечто похожее происходило в Нью-Йорке в 1958 году.

„Мы надеемся, что пострадавшая полностью поправится, — говорится в заявлении городского департамента парков. — Хотя это происшествие, очевидно, вызывает страх, мы хотим напомнить жителям Нью-Йорка, что укусы акул на этом пляже крайне редки“.

Всего в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 20 неспровоцированных нападений акул на людей, начиная с 1837 года.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выделила местным властям больше дронов, которые могут отслеживать появление акул вблизи берега, чтобы спасатели могли вовремя принять меры предосторожности в случае необходимости.

После последнего нападения акулы спасательные вертолеты прочесали район в поисках морского хищника, но ничего не нашли.

Нью-йоркские пожарные и полицейские продолжают поиск, но во вторник пляж остается закрытым и для серфинга, и для плавания.

Акул стало больше

По словам Гэвина Нейлора, директора программы по сбору данных о нападениях акул в Музее естественной истории Флориды, подобные происшествия пока что довольно редки.

Но Нейлор также отметил, что акул у берегов США становится больше, поскольку в море появляется больше рыбы, которой они могут питаться, а вода становится чище.

„Это приводит к появлению множества животных, которых здесь давно не было, но вместе с этим возвращаются и те животные, которые на них охотятся“, — сказал Нейлор.

„Можно предположить, что по мере восстановления экосистемы подобные происшествий станет намного больше“, — отметил он, добавив, что люди должны быть более осведомлены о повышенных рисках пребывания в воде.