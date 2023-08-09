Найти работу проще всего в сфере медицины, IT и строительства. Творческим работникам повезло меньше

В исследовании, в котором участвовало более 10 500 работающих в Эстонии людей, респондентов попросили оценить, сколько бы им потребовалось времени, чтобы найти новое место работы, равноценное нынешнему. Более половины респондентов (51 %) считают, что на поиск нового рабочего места им потребовались бы считанные месяцы: 34 % – всего пара месяцев, а 17 % – от трех до четырех месяцев.

Почти пятая часть (18 %) работников считает, что поиск нового места работы занял бы больше времени: 9 % – от пяти до шести месяцев, а 9 % – более полугода. Всего 8 % респондентов полагает, что не смогли бы найти на рынке труда рабочее место, равноценное нынешнему. А 23 % респондентов и вовсе не смогли оценить, сколько времени им потребовалось бы, чтобы найти новую работу.

„Несмотря на неопределенность дальнейшей судьбы экономики, самоуверенность работающих людей остается на таком же высоком уровне, как и в предыдущие годы, и большинство работников по-прежнему открыты к смене рабочего места“, – описала происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.

Грете Адлер добавила, что по результатам исследования как минимум каждый пятый работник (22 %) часто задумывается о смене рабочего места: „Чаще всего о новом месте работы мечтают руководители проектов, чиновники, работники по обслуживанию клиентов, работники сферы продаж и обслуживания, а также те работники, которые недовольны своей зарплатой и имеют незавидные условия жизни“.

В каких секторах самая высокая готовность сменить работу?

Наиболее открыты к смене рабочего места люди, работающие в транспортном секторе, а также в сфере промышленности и производства – новые возможности там готовы рассмотреть более 85 % работников. Больше всего работников, которые сами активно ищут работу, среди людей, работающих в сферах уборки и размещения.