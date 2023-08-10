Управа района Ласнамяэ приглашает на бесплатные занятия по катанию на роликах

„Город Таллинн уделяет большое внимание развитию велосипедно-пешеходных дорожек. Чем больше появляется ровных и безопасных дорожек, тем популярнее становится и катание на роликовых коньках. Хотя катание на роликах – прекрасный вид спорта, он также травмоопасен, и важно знать, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы избежать серьезных травм. Именно поэтому мы организовали этот пилотный проект, чтобы все желающие могли отточить свое мастерство под присмотром тренера“, – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

17 и 24 августа в парке Тондираба (ул. Варраку, 18) пройдут тренировки по катанию на роликовых коньках, где можно будет освоить азы и познакомиться с таким видом спорта, как инлайн-фристайл. Для участия в тренировках необходимо умение самостоятельно передвигаться на роликовых коньках.

В первый день обучения, 17 августа, будет проведено групповое занятие по обучению основам безопасного движения. В 18.30 приглашаются дети от 6 до 12 лет, а в 19.30 - молодежь и взрослые от 13 лет и старше. Во второй учебный день, 24 августа, пройдет 3 различных мастер-класса, в каждой группе до 10 человек, возраст участников – от 6 лет. На выбор предлагаются занятия по фристайл-слалому классическому, фристайл-слалому скоростному и фри-джампу.

Расписание тренировок: 17.08.23 с 18.30 до 20.15 24.08.23 с 18.30 до 20.30 Инлайн-фристайл — это направление катания на роликах, в котором различные трюки и элементы выполняются на гладкой поверхности по прямой между конусами, расположенными через фиксированные интервалы. Для участия в тренировках необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по номеру телефона 645 7702 или по ссылке https://forms.gle/boYG3G9oyojrVzEE7 . Поскольку занятия будут проходить на открытом воздухе, организаторы просят всех одеваться по погоде. Участникам рекомендуется взять с собой собственные роликовые коньки. При отсутствии коньков роликовый парк Ласнамяэ предоставит их бесплатно. Участники должны иметь при себе защитную экипировку, а районная управа просит всех во время тренировок надевать шлем. Мероприятие проводит управа района Ласнамяэ в сотрудничестве с клубом Jäälind.

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