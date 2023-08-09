Нарвский „Транс“, выигравший Кубок Эстонии, расторг контракт с Сергеем Тереховым
Нарвский „Транс“ сообщил в социальных сетях о расторжении контракта с главным тренером Сергеем Тереховым. Имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время.
48-летний Терехов возглавил нарвский „Транса“ перед началом нынешнего сезона, сменив на посту главного тренера Алексея Еременко, который покинул клуб по семейным обстоятельствам. Терехов помог „Трансу“ в третий раз в истории клуба выиграть Кубок Эстонии, победив в финале „Флору“ со счетом 2:1
В нынешнем сезоне Высшей лиги нарвский „Транс“ набрал 22 очка в 22 матчах и занимает восьмое место, опережая „Таммеку“ на четыре очка и клуб „Харью“ из Лаагри на восемь очков.
Последней игрой Терехова в качестве главного тренера „Транса“ стал субботний матч против „Нымме Калью“, который нарвский клуб проиграл со счетом 0:4. За этим матчем с трибун наблюдал и бывший тренер „Транса“ Еременко.
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