ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (531-й день) | США отправят Киеву дополнительное вооружение. Россия усилила обстрелы Запорожской области
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Краматорск подвергся российскому ракетному обстрелу, пишет украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на своего корреспондента в городе. „Приблизительно в 00:28 прогремел взрыв, спустя 12 минут - еще один“, - говорится в публикации. По данным источника издания в городе, удар, вероятно, пришелся на центральную часть Краматорска.
В США одобрили поставку Киеву первой партии танков Abrams
В США была согласована передача Киеву первой партии танков Abrams. „Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени“ - цитирует телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.
„Они (танки. - Ред.) готовы, - заявил Буш, выступая перед журналистами на брифинге. - Теперь им нужно добраться до Европы, а затем - до Украины, вместе со всеми сопровождающими элементами. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки, приспособления для ремонта. Таким образом, речь идет не только о танках, но и о полном наборе того, что к ним прилагается. Это все еще в процессе“.
В конце мая - начале июня американские инструкторы приступили к обучению военнослужащих ВСУ управлению танками Abrams на полигоне Графенвёр в Германии.
США отправят Киеву дополнительное вооружение на $200 млн
США во вторник, 8 августа, объявят о выделении Украине военной помощи на 200 млн долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это первый транш из 6,2 млрд долларов, которые стали доступны в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования. В мае Пентагон объявил, что завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, а в результате пересчета появилась возможность осуществить дополнительные поставки.
В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, реактивные снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы, пишет Reuters.
Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Покровску возросло до семи
Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области увеличилось до 67 человек, сообщили в МВД Украины. Погибли семь человек. „Продолжаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов“, - добавили в ведомстве. Россия обстреляла центр Покровская ракетами „Искандер“ накануне вечером, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Россия за сутки 68 раз обстреляла Херсонскую область
Российские силы за минувшие сутки 68 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, всего за сутки российская армия выпустила по региону 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и беспилотников, 18 из них - по Херсону.
Россия усилила обстрелы Запорожской области
Россия усилила обстрелы Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, за сутки было зафиксировано 105 обстрелов 24 населенных пунктов. В результате погиб 53-летний мужчина, ранения получила 83-летняя женщина. „Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры“, - сообщил Малашко.
Россия за войну наполовину опустошила крупнейший склад советской бронетехники
Россия с начала вторжения в Украину наполовину опустошила крупнейший склад советской бронетехники, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth. Речь идет о базе „Вагжаново“ в Бурятии. Более 40 процентов старых советских танков и бронетранспортеров, видных с из космоса, были сняты с хранения.
За пять месяцев до вторжения в „Вагжаново“ под открытом небом хранилось около 3840 единиц бронетехники, подсчитало The Moscow Times. Спустя 8 месяцев войны - в ноябре 2022 - на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года - около 2270. Большая часть техники ушла после объявления мобилизации.
Великобритания расширила санкционный список
Великобритания ввела санкции против 19 людей и компаний из Ирана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Словакии и Швейцарии, которых считает причастными к обходу российских санкций. Под санкции, в частности, попали структуры, входящие в Корпус стражей исламской революции.
„Сегодняшние исторические санкции еще больше сократят арсенал России и перекроют цепочку поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении“, - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.
В ВСУ утверждают, что вышли на первую линию российской обороны на Таврическом направлении
В ВСУ заявляют об успехах на Таврическом направлении. Так, замкомандующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сказал в эфире телемарафона, что украинские силы уже зашли на первую линию обороны российских войск. „Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации“, - приводит слова Кузьмина „РБК-Украина“.
В то же время командующий группировки войск „Таврия“ Александр Тарнавский привел данные о российских потерях на этом направлении за последние сутки. По его словам, в ходе наступлении ВСУ уничтожены 18 единиц российской техники, в том числе противобатарейная РЛС „Ястреб-АВ“ и вертолет Ка-52 „Аллигатор“, а также три боевые бронированные машины и восемь артиллерийских систем и минометов. Тарнавский утверждает, что российские потери в личном составе за сутки составили 256 человек (94 убитыми и 162 ранеными).
Литва, как и Польша, намерена перебросить войска к границе с Беларусью
Власти Литвы приняли решение увеличить численность погранвойск на границе с Беларусью в связи с присутствием в соседней стране наемников „Группы Вагнера“. „Мы с МВД сейчас рассматриваем возможность увеличения наших мощностей на границе с Беларусью, - приводит литовская редакция Delfi слова главы Службы охраны госграницы (СОГГ) Литвы Рустамаса Любаеваса. - Были приняты соответствующие решения. В ближайшее время мы планируем увеличить наш контингент у границы с Беларусью“.
По словам Любаеваса, ситуация на границах с Беларусью и Россией напряженная, но стабильная, однако сотрудники СОГГ готовы к любым сценариям. „Если ситуацию на границе будут нагнетать, есть возможность включить план прикрытия и в соответствии с этим планом к нам прибудет и Литовская армия, и полиция, и другие ведомства“, - заявил он журналистам после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Целью удара по жилым домам в Покровске Москва назвала „передовой пункт управления“ ВСУ
Минобороны РФ утверждает, что ударом по Покровску Донецкой области (который в сообщениях официальной Москвы фигурирует под старым названием Красноармейск) накануне был „поражен передовой пункт управления объединенной группировки украинских войск „Хортица“.
В результате ракетного удара по по жилому массиву в центре Покровска погибли семь человек, ранения получили 81 человек. Среди пострадавших 39 гражданских лиц, в том числе двое детей 2006 и 2012 года рождения, 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных.
ЕС не может дать Украине гарантии безопасности
Евросоюз в принципе не может выступать гарантом безопасности для Украины, поскольку, в отличие от НАТО, не является оборонной организацией, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. „Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации“, - пояснил он.
В то же время ЕС готов долгосрочно поддерживать Украину. В конце августа в Брюсселе обсудят создание фонда военной помощи Украине на ближайшие четыре года. Киеву могут предоставить до 5 млрд евро в год на оборонные нужды, передает корреспондентка DW в Брюсселе. Кроме того, Еврокомиссия разработала новый план, согласно которому Украине готовы выделить еще 50 млрд евро в виде грантов и кредитов за счет бюджета Евросоюза в течение 2024-2027 годов.
Источник: DW