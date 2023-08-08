ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (531-й день) | США отправят Киеву дополнительное вооружение. Россия усилила обстрелы Запорожской области

В новый пакет войдет оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, реактивные снаряды GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы, пишет Reuters.

США во вторник, 8 августа, объявят о выделении Украине военной помощи на 200 млн долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Это первый транш из 6,2 млрд долларов, которые стали доступны в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования. В мае Пентагон объявил, что завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, а в результате пересчета появилась возможность осуществить дополнительные поставки.

В конце мая - начале июня американские инструкторы приступили к обучению военнослужащих ВСУ управлению танками Abrams на полигоне Графенвёр в Германии.

„Они (танки. - Ред.) готовы, - заявил Буш, выступая перед журналистами на брифинге . - Теперь им нужно добраться до Европы, а затем - до Украины, вместе со всеми сопровождающими элементами. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки, приспособления для ремонта. Таким образом, речь идет не только о танках, но и о полном наборе того, что к ним прилагается. Это все еще в процессе“.

В США была согласована передача Киеву первой партии танков Abrams . „Первая партия танков Abrams, поставляемых США в Украину, была одобрена к отправке в выходные (5 и 6 августа. - Ред.), танки должны прибыть в Украину к началу осени“ - цитирует телеканал CNN начальника отдела снабжения армии Дугласа Буша.

Краматорск подвергся российскому ракетному обстрелу , пишет украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на своего корреспондента в городе. „Приблизительно в 00:28 прогремел взрыв, спустя 12 минут - еще один“, - говорится в публикации. По данным источника издания в городе, удар, вероятно, пришелся на центральную часть Краматорска.

За пять месяцев до вторжения в „Вагжаново“ под открытом небом хранилось около 3840 единиц бронетехники, подсчитало The Moscow Times. Спустя 8 месяцев войны - в ноябре 2022 - на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года - около 2270. Большая часть техники ушла после объявления мобилизации.

Россия с начала вторжения в Украину наполовину опустошила крупнейший склад советской бронетехники, пишет издание The Moscow Times со ссылкой на спутниковые снимки Google Earth. Речь идет о базе „Вагжаново“ в Бурятии . Более 40 процентов старых советских танков и бронетранспортеров, видных с из космоса, были сняты с хранения.

Россия усилила обстрелы Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, за сутки было зафиксировано 105 обстрелов 24 населенных пунктов . В результате погиб 53-летний мужчина, ранения получила 83-летняя женщина. „Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры“, - сообщил Малашко.

Российские силы за минувшие сутки 68 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения , сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, всего за сутки российская армия выпустила по региону 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и беспилотников, 18 из них - по Херсону.

Количество пострадавших в результате российского ракетного удара по Покровску Донецкой области увеличилось до 67 человек, сообщили в МВД Украины. Погибли семь человек. „Продолжаем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов“, - добавили в ведомстве. Россия обстреляла центр Покровская ракетами „Искандер“ накануне вечером, сообщал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Великобритания расширила санкционный список

Великобритания ввела санкции против 19 людей и компаний из Ирана, Азербайджана, Турции, ОАЭ, Словакии и Швейцарии, которых считает причастными к обходу российских санкций. Под санкции, в частности, попали структуры, входящие в Корпус стражей исламской революции.

„Сегодняшние исторические санкции еще больше сократят арсенал России и перекроют цепочку поставок, поддерживающих оборонную промышленность Путина, которая сейчас находится в затруднительном положении“, - заявил министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

В ВСУ утверждают, что вышли на первую линию российской обороны на Таврическом направлении

В ВСУ заявляют об успехах на Таврическом направлении. Так, замкомандующего оперативно-стратегической группировкой войск „Таврия“ по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин сказал в эфире телемарафона, что украинские силы уже зашли на первую линию обороны российских войск. „Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации“, - приводит слова Кузьмина „РБК-Украина“.

В то же время командующий группировки войск „Таврия“ Александр Тарнавский привел данные о российских потерях на этом направлении за последние сутки. По его словам, в ходе наступлении ВСУ уничтожены 18 единиц российской техники, в том числе противобатарейная РЛС „Ястреб-АВ“ и вертолет Ка-52 „Аллигатор“, а также три боевые бронированные машины и восемь артиллерийских систем и минометов. Тарнавский утверждает, что российские потери в личном составе за сутки составили 256 человек (94 убитыми и 162 ранеными).

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