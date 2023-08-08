08.08.2023, 18:58
На территории монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. Пострадал ребенок
ФОТО: | телеграм-канал
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на территории Горнальского Свято-Николаевского монастыря в Суджанском районе упал дрон-камиказде, запущенный с территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, пострадал ребенок, у него легкие осколочные ранения руки. Ему оказали помощь на месте, но решили доставить в центральную районную больницу для осмотра.
Настоятель монастыря игумен Питирим сказал РБК, что беспилотник попал не в здание, а разбился на газоне.
Источник: „Медуза“
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