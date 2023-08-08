На территории монастыря в Курской области упал дрон-камикадзе. Пострадал ребенок

По словам главы региона, пострадал ребенок, у него легкие осколочные ранения руки. Ему оказали помощь на месте, но решили доставить в центральную районную больницу для осмотра.

Настоятель монастыря игумен Питирим сказал РБК, что беспилотник попал не в здание, а разбился на газоне.

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