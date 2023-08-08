Умер легендарный испанский велогонщик

Причины его смерти не уточняются.



В 1959 году Баамонтес стал первым испанским велогонщиком, выигравшим „Тур де Франс“. Всего за карьеру у него было 11 побед на этапах Гранд-тура: семь — на „Тур де Франс“, три — на „Вуэльте“, одна — на „Джиро д'Италия“.



Баамонтес, известный по прозвищу Орел Толедо, шесть раз побеждал в горной классификации „Тур де Франс“, два раза — на „Вуэльте“, один раз — на „Джиро д'Италия“. Испанцу первому в истории удалось победить в горной классификации на всех трех Гранд-турах.



В 2013 году жюри, которое было выбрано L'Equipe, признало Баамонтеса лучшим гонщиком в истории „Тур де Франс“, специализирующимся на горных этапах.

