Главная теннисистка мира заклеила рот скотчем. Это шутка или медицинская необходимость?

Подготовка к заключительному ТБШ для Швентек уже началась. Прямо сейчас спортсменка находится в Монреале на „тысячнике“. Там полячка еще до старта соревнований умудрилась всех поразить, пишет Sport24.

На тренировке Швентек появилась в необычном образе. Теннисистка вышла на корт с заклеенным ртом. В соцсетях люди были в шоке, но, оправившись от потрясения, начали шутить.

„Как мне нужно тренироваться перед каждой встречей со своей большой семьей“, — написал один из пользователей.

Среди шуток были и серьезные комментарии, в которых люди объясняли, что Швентек не проиграла кому-либо спор, что это не наказание.

„Снижение уровня молочной кислоты, повышенный лактатный порог и меньшее воспаление за счет снижения количества лейкоцитов — вот лишь некоторые из преимуществ носового дыхания. Эффективное дыхание равнозначно лучшей производительности“, — заявил Джеффри Боади, эксперт по вопросам здоровья и питания.

Помимо тренировки выносливости дыхание только носом помогает снизить уровень стресса и давления на сердце. Также оно сбивает пульс и выравнивает дыхание. А еще, например, такой вид дыхания помогает избегать головокружений и потери сознания.

Такой вид тренировок использует не только Швентек. Пару лет назад тренер по функциональной работе Дастина Порье и бойцов American Top Team Фил Дару рассказывал, что заклеивает парням рот.

— Дыхание носом задействует реакцию парасимпатической нервной системы. Это выравнивает дыхание и сбивает пульс. Когда ты вызываешь реакцию парасимпатической нервной системы, сбиваешь пульс, и, в принципе, можешь делать упражнение более интенсивно, не повышая пульс.



Швентек же объяснила свою необычную тренировку так:

— Когда дышишь только через нос, делать это становится сложнее, а пульс быстрее поднимается. И еще это как-то связано с выносливостью. Но я не смогу это правильно объяснить, потому что я не эксперт.

Но тренеры Швентек точно знают, что делают. Если Ига научится правильно дышать носом, ей будет гораздо легче проводить затяжные матчи.