Россия приостановила соглашения об избежании двойного налогообложения с США, странами Европы, Японией и Австралией

Согласно указу, такое решение принято „исходя из необходимости принятия безотлагательных мер“ в связи с „недружественными“ действиями некоторых стран. Действие перечисленных в указе документов приостанавливается „до устранения“ иностранными государствами „допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц“.

Соглашения об избежании двойного налогообложения (в части доходов и имущества) приостанавливаются с некоторыми странами Евросоюза, в том числе Италией, Германией, Францией, Польшей, Литвой, Венгрией, Чехией, а также с США, Южной Кореей, Великобританией, Сингапуром, Австралией, Японией и другими. Всего в указе указаны 38 стран.

Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

С предложением приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с „недружественными“ странами выступили в середине марта Минфин и МИД РФ. В Минфине объяснили это тем, что в феврале Евросоюз включил Россию в „серый список налоговых юрисдикций. Ведомство посчитало это введением ограничительных мер в одностороннем порядке, что „является нарушением международного права“.

Соглашение об избежании двойного налогообложения позволяет юридическим и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающими доход в другой, платить налог с него только в одной стране.