ВИДЕО | Костомаров продемонстрировал протезы для бега

„Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…“, — написал Костомаров в своем Инстаграме.