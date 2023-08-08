Другие виды
08.08.2023, 17:27

ВИДЕО | Костомаров продемонстрировал протезы для бега

 
Роман Костомаров
Роман Костомаров
ФОТО: Instaram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров получил протезы, на которых может бегать.

Олимпийский чемпион в танцах на льду перенес несколько ампутаций на фоне осложнений из-за пневмонии.

„Ура… Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни…“, — написал Костомаров в своем Инстаграме.

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