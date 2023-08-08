Финляндия после запроса „Медузы“ запретила передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси „Яндекса“

Омбудсмен Финляндии по кибербезопасности Ану Талус заявила „Медузе“, что вопрос безопасности данных сервиса такси „вызывает беспокойство“ и требует „детальной оценки“. При этом она отметила, что узнала о постановлении правительства РФ от журналистов „Медузы“.

Согласно пресс-релизу офиса омбудсмена от 8 августа, временный запрет на передачу данных в Россию будет действовать с 1 сентября до 30 ноября 2023 года. „DPA Финляндии стало известно о законодательной реформе, которая вступит в силу в России в начале сентября, в соответствии с которой Федеральная служба безопасности РФ получит право получать данные, обрабатываемые в операциях такси. Информация, собираемая в приложении такси Yango, может включать, например, информацию о местоположении клиента и адрес поездки на такси. DPA Финляндии считает, что Yango не может защищать персональные данные, как того требует законодательство ЕС, после законодательной реформы в России“, — говорится в распоряжении офиса омбудсмена.

Как выяснила „Медуза“, все данные сервиса такси „Яндекс Go“, а также его зарубежного аналога Yango, сейчас хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях. До начала полномасштабной войны в Украине часть данных Yango хранилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии. Однако для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах „Яндекса“ без разделения на поездки по России и за границей.

„Яндекс“ отрицает, что ФСБ получит доступ к данным о поездках на такси за пределами России

Информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где поездка была совершена. Об этом сообщили „Медузе“ в пресс-службе „Яндекса“, комментируя информация о том, что к данным клиентов, которые пользуются сервисом за границей, будет иметь доступ ФСБ.