Финляндия после запроса „Медузы“ запретила передавать в Россию данные клиентов зарубежного сервиса такси „Яндекса“(1)
Офис омбудсмена по защите данных (DPA) Финляндии выпустил срочное распоряжение о приостановке передачи в Россию любых персональных данных клиентов службы такси Yango, работающей в Финляндии и Норвегии. Это произошло после запроса „Медузы“ к властям Финляндии по поводу постановления правительства РФ, предоставляющего ФСБ с 1 сентября 2023 года круглосуточный удаленный доступ к базам данных агрегаторов такси, включая зарубежные сервисы „Яндекса“.
Омбудсмен Финляндии по кибербезопасности Ану Талус заявила „Медузе“, что вопрос безопасности данных сервиса такси „вызывает беспокойство“ и требует „детальной оценки“. При этом она отметила, что узнала о постановлении правительства РФ от журналистов „Медузы“.
Согласно пресс-релизу офиса омбудсмена от 8 августа, временный запрет на передачу данных в Россию будет действовать с 1 сентября до 30 ноября 2023 года. „DPA Финляндии стало известно о законодательной реформе, которая вступит в силу в России в начале сентября, в соответствии с которой Федеральная служба безопасности РФ получит право получать данные, обрабатываемые в операциях такси. Информация, собираемая в приложении такси Yango, может включать, например, информацию о местоположении клиента и адрес поездки на такси. DPA Финляндии считает, что Yango не может защищать персональные данные, как того требует законодательство ЕС, после законодательной реформы в России“, — говорится в распоряжении офиса омбудсмена.
Как выяснила „Медуза“, все данные сервиса такси „Яндекс Go“, а также его зарубежного аналога Yango, сейчас хранятся в российских дата-центрах в Московской, Рязанской и Владимирской областях. До начала полномасштабной войны в Украине часть данных Yango хранилась в дата-центре компании в городе Мянтсяля в Финляндии. Однако для бесперебойной работы сервиса информация дублировалась во всех дата-центрах „Яндекса“ без разделения на поездки по России и за границей.
„Яндекс“ отрицает, что ФСБ получит доступ к данным о поездках на такси за пределами России
Информацию о поездках на такси могут получить правоохранительные органы только той страны, где поездка была совершена. Об этом сообщили „Медузе“ в пресс-службе „Яндекса“, комментируя информация о том, что к данным клиентов, которые пользуются сервисом за границей, будет иметь доступ ФСБ.
В „Яндексе“ заявили, что „большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах“.
„Крупнейшие интернет-сервисы не осуществляют физическое разделение хранения данных по странам, где функционирует сервис. При этом запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку — по процедурам, прописанным в локальных законах“, — сказали в компании.
В пресс-службе заявили, что „данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах“. В компании добавили, что после 1 сентября „эта логика не изменится“.
Источник: „Медуза“
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