В Португалии и Испании бушуют лесные пожары. На Пиренеи пришла третья за лето волна аномальной жары

По данным национального управления гражданской обороны Португалии, в центральной и южной частях страны на борьбу с огнем были брошены тысяча пожарных и 12 самолетов.

Лесной пожар, с которым в настоящее время борются более 800 пожарных, начался в субботу в муниципалитете Одемира в регионе Алентежу, но затем распространился на юг, в сторону Алгарве, одного из главных туристических направлений Португалии.

Высокая температура и сильный ветер осложняют борьбу с огнем, который уничтожил около семи тысяч гектаров леса. Вечером в понедельник небо в Одемире потемнело, и в воздух поднялось огромное облако дыма. Мэр города Одемира Хелдер Геррейро назвал ситуацию критической.

По сообщениям властей, из соображений предосторожности были эвакуированы 19 небольших деревень, четыре туристических базы и кемпинг. Несколько дорог были перекрыты, в том числе части трассы А1 между Лиссабоном и Порту.

Многие ученые связывают лесные пожары с климатическими изменениями, усиленными за счет деятельности человека. И хотя масштаб пожаров в Испании и Португалии этим летом в целом ниже средних многолетних значений, компьютерные модели показывают, что в будущем частота возникновения волн жары, вероятно, будет увеличиваться. Соответственно, без принятия мер защиты, будет повышаться и риск возникновения природных пожаров.

Согласно оценкам ученых, с начала индустриальной эпохи средние температуры на Земле выросли примерно на 1,1°C и продолжат расти в обозримом будущем.

На этой неделе на большей части Пиренейского полуострова ожидается температура выше 40°C.

В понедельник метеостанция в городе Сантарен зафиксировала самую высокую температуру в этом году – 46,4°C.

В понедельник португальское метеорологическое агентство IPMA объявило в шести районах страны, включая Лиссабон, „красную тревогу“ в связи с приближением новой волны жары.

Власти объявили более 120 муниципалитетов Португалии находящимися в зоне максимального риска лесных пожаров.