Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин, поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области

Журналисты газеты встретились с Кнайсль на местном празднике „Макушка лета“. Бывшая министр рассказала им, что снять жилье в Петрушово ей помогли знакомые. „Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего“, — сказала Кнайсль.

По ее словам, в Петрушово она продолжает писать книги, заниматься преподаванием, также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте центра Карин Кнайсль значится его руководителем.

„Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто“.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая в 2016 году заключила с „Единой Россией“ соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году бывший министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на своей своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров „Роснефти“ и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В июле 2022 года Кнайсль сообщила журналисту The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз. Некоторое время после этого она жила в Ливане. В июне 2023 года она заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переезда в Россию.

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