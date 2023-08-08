Правда ли, что во Франции анонсировали аукцион, на котором продадут реликвии из Киево-Печерской лавры?
В июле 2023 года в интернете появились сообщения, что в Париже скоро пройдёт аукцион „Сокровища Киево-Печерской лавры“ и во французской столице уже даже развесили афиши мероприятия. Мы проверили достоверность этих публикаций.
12 июля 2023 года телеканал „Царьград“ опубликовал в своих соцсетях («ВКонтакте», „Одноклассники», Telegram, „Дзен») заметку под названием „Сокровища лавры уйдут с молотка. В Париже анонсировали аукцион православных святынь“. В тексте сообщалось, что ценности из Киево-Печерской лавры уже вывезены за границу при посредничестве ЮНЕСКО и вскоре будут выставлены на торги во Франции. В качестве подтверждения к постам была прикреплена фотография, на которой якобы запечатлён плакат, рекламирующий будущий аукцион в Париже. Этим снимком в Telegram также поделились, например, каналы „Рита Эбзеева» (140 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир» (152 000) и „Александр Семченко» (90 000). Ведущий „Соловьёв Live“ Сергей Карнаухов в своём канале (32 000 просмотров) подчеркнул: „Что характерно, с этой информацией может ознакомиться любой желающий на официальном сайте аукциона“.
Новость о парижском аукционе распространилась спустя примерно две недели после заявления главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о договорённости, якобы достигнутой между украинскими властями и представителями ЮНЕСКО и предусматривающей вывоз православных ценностей с территории Киево-Печерской лавры. Утверждалось, что их передадут на временное хранение в европейские музеи под предлогом спасения от российских ракетных ударов. Никаких доказательств своим словам руководитель СВР при этом не привёл. Его утверждения опровергли министр культуры Украины Александр Ткаченко, директор национального заповедника „Киево-Печерская лавра“ Максим Остапенко и пресс-секретарь ЮНЕСКО Тома Мюллер, а за полтора месяца никаких свидетельств того, что мощи святых и другие реликвии действительно перевезли во Францию, Италию, Германию и Ватикан, так и не появилось.
Единственное доказательство, используемое авторами публикаций о грядущей продаже предметов из Киево-Печерской лавры, — фотография афиши, якобы размещённой на улицах Парижа. Судя по этому плакату, торги организует отдел русского искусства аукционного дома Osenat, а пройдут они 1 октября. При этом на сайте Osenat анонс о подобном аукционе отсутствует, а единственные в этом году торги русским искусством пройдут 24 сентября, хотя ранее действительно были запланированы на 1 октября.
Наши коллеги из агентства Reuters попросили представителей аукционного дома прокомментировать сообщения о продаже ценностей из киевского монастыря. „Такого аукциона, как описано на этой фотографии, не будет“, — заявили в Osenat, назвав информацию о готовящихся торгах „полностью ложной“. Схожий ответ на свой запрос получил и проект StopFake.
„Независимая газета“ обратилась за комментарием напрямую к руководителю отдела русского искусства Osenat Сергею Волкову. Он сообщил, что торги действительно изначально планировались на 1 октября, однако утверждения о готовящейся продаже ценностей из Киево-Печерской лавры — это „полностью ложная и клеветническая информация“. Волков отдельно отметил, что используемая в качестве подтверждения фотография едва ли была сделана во Франции, поскольку „на ней видны светофоры жёлтого цвета, которых в стране нет“.
Подозрения сотрудника Osenat подтвердили фактчекеры Reuters. Они доказали, что рекламного стенда с афишей грядущего аукциона никогда не существовало ни в Париже, ни в другом французском городе — основой вирусного изображения стала стоковая картинка из фотобанка freepik.
Самая ранняя публикация о якобы готовящихся во Франции торгах, которую удалось обнаружить „Проверено“, — пост в Telegram-канале Zanoza (12 000 просмотров), размещённый 12 июля в 13:11 по московскому времени. „Царьград“ и большинство более популярных блогеров поделились новостью только вечером того же дня.
Таким образом, сообщения о запланированном на осень аукционе, на котором продадут реликвии из Киево-Печерской лавры, не соответствуют действительности, а единственное подтверждение, используемое распространителями этой информации, сфабриковано. Судя по всему, целью создания фейка было подкрепление нарратива о безответственном отношении украинских властей к православным святыням, который активно поддерживают российские официальные лица, государственные СМИ и прокремлёвские блогеры.
Итог: Фейк