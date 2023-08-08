08.08.2023, 21:25
Неразбериха в поездах. Пассажиры жалуются: в поезде 10 мест для велосипедов, но Elron не продает билеты
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В поездах не хватает мест для велосипедов, хотя в каждом поезде для них предусмотрено десять мест, пишет Delfi Ärileht.
На своей интернет-странице компания Elron сообщает, что в каждом поезде доступно десять мест для велосипедов, в летний сезон для велосипеда необходимо покупать отдельный билет. „Билет можно приобрести на сайте или в поезде у проводников. Купленный заранее онлайн билет гарантирует место в поезде“. Но действительно ли гарантирует место в поезде велосипедный билет, приобретенный на сайте?