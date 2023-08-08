Неразбериха в поездах. Пассажиры жалуются: в поезде 10 мест для велосипедов, но Elron не продает билеты

На своей интернет-странице компания Elron сообщает, что в каждом поезде доступно десять мест для велосипедов, в летний сезон для велосипеда необходимо покупать отдельный билет. „Билет можно приобрести на сайте или в поезде у проводников. Купленный заранее онлайн билет гарантирует место в поезде“. Но действительно ли гарантирует место в поезде велосипедный билет, приобретенный на сайте?