Экономика
08.08.2023, 21:25

Неразбериха в поездах. Пассажиры жалуются: в поезде 10 мест для велосипедов, но Elron не продает билеты

 
Фото иллюстративное!
Фото иллюстративное!
ФОТО: Karin Jaanus | Õhtuleht

В поездах не хватает мест для велосипедов, хотя в каждом поезде для них предусмотрено десять мест, пишет Delfi Ärileht.

На своей интернет-странице компания Elron сообщает, что в каждом поезде доступно десять мест для велосипедов, в летний сезон для велосипеда необходимо покупать отдельный билет. „Билет можно приобрести на сайте или в поезде у проводников. Купленный заранее онлайн билет гарантирует место в поезде“. Но действительно ли гарантирует место в поезде велосипедный билет, приобретенный на сайте?

Четыре вместо десяти

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