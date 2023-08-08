Россия не рада гостям: в Лухамаа и Койдула движение крайне медленное
В июне на границе между Эстонией и Россией у погранпунктов Лухамаа и Койдула сложилась тяжелая ситуация – путешественникам, выехавшим из Эстонии, пришлось несколько дней провести на нейтральной полосе, ожидая пограничного контроля российской стороны. Об этом сообщают „Деловые ведомости“.
Ситуация на эстонско-российской границе в районе пограперехода „Койдула“ стала усложняться в первых числах июля.
Руководитель Кагуского пограничного пункта Пеэтер Маран, в ведении которого находятся погранпункты Лухамаа и Койдула, сообщил ДВ, что по сравнению с началом лета ситуация немного улучшилась.
„Очереди все еще образуются, но мы организовали свою работу так, чтобы в промежуточной зоне между двумя погранпунктами люди не должны были ждать. Если же это все-таки происходит, то мы по возможности организуем там укрытие, например, от непогоды“, — сказал Пеэтер Маран.
Источник: „Деловые ведомости„
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