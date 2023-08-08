Россия не рада гостям: в Лухамаа и Койдула движение крайне медленное

Руководитель Кагуского пограничного пункта Пеэтер Маран, в ведении которого находятся погранпункты Лухамаа и Койдула, сообщил ДВ, что по сравнению с началом лета ситуация немного улучшилась.

„Очереди все еще образуются, но мы организовали свою работу так, чтобы в промежуточной зоне между двумя погранпунктами люди не должны были ждать. Если же это все-таки происходит, то мы по возможности организуем там укрытие, например, от непогоды“, — сказал Пеэтер Маран.