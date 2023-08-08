ФОТО | Парковка запрещена! На участке, где раньше стоял памятник-танк, поставили оградительные блоки

Напомним, что на прошлой неделе был завершен процесс отчуждения участка земли по адресу ул. Йыэсуу, 175, принадлежавшего ранее городу Нарве. Теперь он является собственностью Департамента полиции и пограничной охраны. На этом месте в будущем планируют построить пункт наблюдения за беспилотными летательными аппаратами.

Департамент полиции ходатайствовал ранее об установлении дорожных знаков, запрещающих парковку и остановку на прилегающих к данному участку территориях, потому что земля будет использоваться в целях государственной обороны. Их установили, и 8 августа полиция также закрыла парковку.

Все действия, проводимые рядом с этим участком земли, теперь необходимо согласовывать с полицией. Пройти пешком можно, но надолго остановиться - нельзя. Как сообщили в пресс-службе Департамента PPA, с представителями полиции связались люди, которые часто приносят цветы на место, где раньше стоял памятник-танк, в течение пары дней они совместно решат, когда можно будет забрать цветы.

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