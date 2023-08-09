ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ | Изменится порядок выплаты

Во-первых, впредь все государственные пособия будут перечисляться получателям на один банковский счет. По данным Департамента социального страхования за август 2022 года, 1413 человек получали различные пособия на разные расчетные счета.

Во-вторых, будет прекращена почтовая доставка пособий на дом тем людям, которые уже получают какое-либо государственное пособие на расчетный счет. По состоянию на август 2022 года на дом пенсию или пособие доставляли 3900 жителям Эстонии, из них 126 лицам какое-нибудь пособие или компенсацию перечисляли на расчетный счет.