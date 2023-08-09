Новости Эстонии
09.08.2023, 07:01

ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОСОБИЙ И ПЕНСИЙ | Изменится порядок выплаты

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Пособия и пенсии перестанут доставлять на дом.
Пособия и пенсии перестанут доставлять на дом.
ФОТО: nadia_if | Shutterstock

Министр социальной защиты Сигне Рийсало направила на согласование законопроект, в соответствии с которым изменится порядок выплаты некоторых пособий, пишет Delfi Ärileht.

Во-первых, впредь все государственные пособия будут перечисляться получателям на один банковский счет. По данным Департамента социального страхования за август 2022 года, 1413 человек получали различные пособия на разные расчетные счета.

Во-вторых, будет прекращена почтовая доставка пособий на дом тем людям, которые уже получают какое-либо государственное пособие на расчетный счет. По состоянию на август 2022 года на дом пенсию или пособие доставляли 3900 жителям Эстонии, из них 126 лицам какое-нибудь пособие или компенсацию перечисляли на расчетный счет.

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