Александр Чаплыгин чаще других депутатов заказывает такси - только за апрель потратил 698 евро

В апреле депутаты потратили чуть более 4000 евро на поездки в такси. Самым активным пользователем такси был новый член Рийгикогу Александр Чаплыгин (Центристская партия), только на поездки которого приходилось 17% расходов на такси всех депутатов. За один апрель он потратил 698 евро. Например, Ынне Пиллак (Партия реформ) потратила на такси 203 евро, а Мартин Хельме (EKRE) – 200 евро.

При этом Чаплыгин всего за месяц потратил 917 евро, тогда как его коллеги Мартин Хельме (EKRE) и Вилья Тоомаст (Партия реформ) освоили все выделенные деньги. Оба потратили 450 евро на лизинг автомобилей. Кроме того, Тоомаст заплатила 545 евро на топливо и 216 евро на такси и общественный транспорт. Хелме потратил 472 евро на топливо и 152 евро на такси. В целом, оба израсходовали максимально возможные 1622 евро.