Их забетонированные руки отдирали от асфальта почти час. Экоактивисты устроили шоу на чемпионате мира

Фанаты велогонок решили, что это снова дело рук ребят из Just Stop Oil, которые борются за отказ от добычи и инвестирования в ископаемые виды топлива. Но ответственность за акцию протеста взяла на себя организация This Is Rigged. Задачи и цели у этой группы похожие на те, что у Just Stop Oil. Экоактивисты требуют от правительства выступить против выдачи новых лицензий компаниям на добычу нефти и газа.