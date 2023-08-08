Их забетонированные руки отдирали от асфальта почти час. Экоактивисты устроили шоу на чемпионате мира

Новый эпизод случился на чемпионате мира по велогонкам в Глазго. Во время мужской групповой гонки несколько протестующих остановили ее. Все произошло через 79 км после старта, пишет Sport24.

„Мы тесно сотрудничаем со всеми соответствующими органами, чтобы свести к минимуму срыв гонки, а также обеспечить безопасность гонщиков, что является нашей первостепенной заботой“, — говорилось в заявлении Международного союза велосипедистов (UCI)

Демонстранты приклеили руки к асфальту. Быстро убрать их с трассы не получилось. Нарушители спокойствия фактически забетонировали себя. Для решения вопроса полиции пришлось взять в руки молоток и зубила. Боссу UCI Давиду Лаппартьену пришлось выйти к спортсменам, чтобы объяснить им ситуацию. В итоге соревнования удалось возобновить только почти через час после приостановки.

„Мы не можем продолжать вести дела, как обычно, пока наша страна горит, а наше будущее разрушено. Время имеет существенное значение, и мы должны действовать в соответствии с ним, должны противостоять правительству и выступать против новой добычи нефти и газа“, — заявил 21-летний студент, являющийся частью организации.

Позже стало известно об аресте пяти человек.

Фанаты велогонок решили, что это снова дело рук ребят из Just Stop Oil, которые борются за отказ от добычи и инвестирования в ископаемые виды топлива. Но ответственность за акцию протеста взяла на себя организация This Is Rigged. Задачи и цели у этой группы похожие на те, что у Just Stop Oil. Экоактивисты требуют от правительства выступить против выдачи новых лицензий компаниям на добычу нефти и газа.

Недавно демонстранты, например, разрисовали розовой краской портрет короля Великобритании Карла III в Национальной портретной галерее Шотландии в Эдинбурге. А еще они обрызгали часть здания парламента Шотландии красным в знак протеста против того, что премьер-министр объявил о планах получения 100 новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море.