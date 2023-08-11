Хакеры из Северной Кореи украли у эстонской криптовалютной фирмы имущество на 100 миллионов

Предполагаемые жертвы взлома учрежденной в Эстонии криптовалютной фирмы Atomic Wallet считают, что „мягкое“ эстонское законодательство частично ответственно за кражу. Жертвы не исключают, что к взлому могут быть причастны и лица, имеющие отношение к фирме.

Хотя в результате взлома, как утверждается, пострадали „менее 1%“ активных пользователей, обманутые клиенты сплотили ряды и требуют дополнительного вмешательства разных сторон.

Для выражения своих интересов группа предполагаемых жертв хакерской атаки создала сайт AtomicWalletVictims.com и утверждает, что воспользовалась услугами международного адвокатского бюро. Жертвы обвиняют руководителя Atomic Wallet в халатности и настаивают на том, чтобы Эстония привлекла его к ответственности.

В хозяйственном отчете за 2022 год фирма Atomic Protocol Systems OÜ указала, что в прошлом году объем продаж предприятия составил 6,6 миллиона евро (в 2021 году 8,3 миллиона евро), прибыль — 3,4 миллиона евро (в 2021 году 7,3 миллиона евро). В прошлом году в фирме как в основном месте работы трудились шесть человек.

В 2018 году Константин Гладышев, Илья Брусов и Павел Соколов, имевшие опыт работы в сфере инфотехнологий, учредили фирму Atomic Protocol Systems OÜ. В нашем регионе криптокошелек Atomic Wallet малоизвестен, однако он был учрежден именно в Эстонии.

Подробнее читайте в Geenius.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.