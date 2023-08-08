ВИДЕО | В Латвии ураган стал причиной гибели и травм, в Литве огромный град повредил автомобили, на дорогу падали деревья

Латвия

В минувший понедельник, когда в Латвии бушевала сильнейшая буря с крупным градом, Служба неотложной медицинской помощи оказала помощь многим пострадавшим. Как рассказала в эфире программы Rīta panorāma министр здравоохранения Лина Менгельсоне, один человек погиб.

Всего, по словам главы Минздрава, в результате шторма пострадали девять человек один пострадавший от полученных травм скончался.

Еще больше жителей получили травмы в результате падения деревьев, три человека пострадали от крупного града.

Как отмечают синоптики, в понедельник Латвия пережила один из самых сильных и разрушительных штормов последних лет — порывы ветра в Мадоне достигали 30 метров в секунду, а в Добеле — 33 метра в секунду. Ущерб был нанесен не только сильным ветром, но также крупным градом и грозами.

По словам местных жителей, град также продырявил крыши, выбил водосточные трубы и окна, повредил растения в садах.

Литва



Ночью и во вторник утром в Западной Литве сильный ветер нанес серьезный ущерб жителям: В Клайпеде на дороги падают деревья, работы у пожарных-спасателей хоть отбавляй.

„Во время ночного дежурства мы 10 раз выезжали убирать поваленные деревья – в Клайпеде, в Шилуте, в Таураге, Пагегяй, а сегодня утром выезжали в центр Клайпеды, где на машину дерево упало на ул. Дауканто, а на ул. Бирутес упали сучья“, – сказал DELFI глава Клайпедской службы пожарной безопасности Арвидас Мицкус. В понедельник вечером пожарные выезжали на ул. Дваро в Клайпеде, где были обнаружены два артиллерийских снаряда. „Был введен план „Щит“, снаряды вывезли, никто не пострадал“, – сказал Мицкус.



Ветер нанес ущерб и побережью в Клайпеде. Предприниматели, владельцы кафе, 8 августа в 6 ч. утра пришли к своим кафе и увидели жуткую картину: детские площадки поломаны, около Kupolas Klaipėda лежаки и балдахины тонули в воде. По словам предпринимателей, волны доходят практически до дюн. Представители „Клайпедских спасателей“ сказали, что ветер повредил инфраструктуру. Сейчас они инспектируют пляжи, считают ущерб.



