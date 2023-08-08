ФОТО | Много света, стеклянные двери, фотозона и фитнес-зал. Смотрите, в каких шикарных условиях будут учиться юные нарвитяне

Кабинеты укомплектованы различной мебелью. Есть даже парты и стулья, которые можно легко менять по высоте – на случай, если ученику сложно сидеть, он может встать и заниматься стоя. Легко представить, как в одном из кабинетов идет урок математики, а в другом – истории, столы могут сдвигаться, благодаря чему пространство будет меняться. Учитывая, что многие образовательные форматы сегодня предполагают то работу всего класса, то в группах, то в парах, то индивидуально, такое решение поможет учителям вести уроки интересно. Есть отдельный класс для обсуждений с небольшими столиками и комфортными креслами. Планируется, что в нем будут проходить некоторые занятия по иностранным языкам и встречи с менторами. В отдельном кабинете тишины, который сделан только для учеников, к столам добавлены индивидуальные боксы. Если у детей будет свободное время – на самостоятельную работу, например, они могут прийти в этот кабинет и заниматься или отдыхать там. Он будет открыт все время до 19:00. Сейчас вся мебель стоит так, как задумал архитектор, но в дальнейшем учителя расставят ее под учебные задачи.