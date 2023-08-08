ФОТО | Много света, стеклянные двери, фотозона и фитнес-зал. Смотрите, в каких шикарных условиях будут учиться юные нарвитяне(1)
Строительные работы завершились еще в апреле. Сейчас школу укомплектовывают необходимым оборудованием. Учителя всем составом вышли на работу раньше, чем обычно – 4 августа и теперь готовятся встретить учеников 1 сентября. Репортер RusDelfi побывала в стенах новой школы.
Только что построенная государственная школа в Нарве выглядит так, как будто ее перенесли из будущего. Когда выходишь из нее, то ощущение, что сейчас окажешься в другом городе. Но нет, это Нарва.
В лаборатории рядом с классом химии можно увидеть микроскопы, станции для изучение погодных условий, колбочки для опытов, реактивы и много другого нового реквизита. В классе для занятий музыки стоит барабанная установка и пианино. Парты в кабинете физики уже подключены к электричеству, чтобы любые эксперименты было удобно проводить ученикам.
Для занятий спортом в гимназии есть не только просторный спортзал, напоминающий площадку для фотосессий лучших модных брендов, но и зал с тренажерами и зал для занятий фитнесом.
Много света, стеклянные двери во многих кабинетах дают ощущение свободы, которого многим не хватает во время школьных уроков. Есть зеркальные потолки, которые еще увеличивают пространство. А в туалетах, в зоне с раковинами, висит зеркало большого размера и во весь рост - точно сподвигнет учеников делать селфи.
Кабинеты укомплектованы различной мебелью. Есть даже парты и стулья, которые можно легко менять по высоте – на случай, если ученику сложно сидеть, он может встать и заниматься стоя. Легко представить, как в одном из кабинетов идет урок математики, а в другом – истории, столы могут сдвигаться, благодаря чему пространство будет меняться. Учитывая, что многие образовательные форматы сегодня предполагают то работу всего класса, то в группах, то в парах, то индивидуально, такое решение поможет учителям вести уроки интересно. Есть отдельный класс для обсуждений с небольшими столиками и комфортными креслами. Планируется, что в нем будут проходить некоторые занятия по иностранным языкам и встречи с менторами. В отдельном кабинете тишины, который сделан только для учеников, к столам добавлены индивидуальные боксы. Если у детей будет свободное время – на самостоятельную работу, например, они могут прийти в этот кабинет и заниматься или отдыхать там. Он будет открыт все время до 19:00. Сейчас вся мебель стоит так, как задумал архитектор, но в дальнейшем учителя расставят ее под учебные задачи.
Перед зданием школы оставили расти живое дерево, и на земле рядом с ним скульптор, сотрудничающий с застройщиками, предложил сделать серебряного цвета желуди. В 2011 году вступил в силу закон о заказе произведений искусства, согласно которому не менее 1% стоимости работ по строительству общественных зданий, но не более десяти тысяч евро должно быть потрачено на создание какого-либо арт-объекта рядом с новостройкой.
1 сентября уже скоро
На торжественное открытие школы 1 сентября коллектив гимназии ждет министра. Также в первый день осени пройдет встреча учеников с менторами, будут организованы игры, пение.
Завуч государственной гимназии Татьяна Окунева рассказала, что учителя решили посвятить первые несколько дней знакомству детей друг с другом, со школой, с учебными порядками. Например, 4 сентября ученики по параллелям отправятся в определенные места Нарвы, где для них будут проводить мероприятия на сплочение, 5 сентября решили сделать менторским днем – пройдет знакомство со школой, ее порядками, школьникам расскажут, как будет строиться обучение и также состоятся игры на сплочение.
Всего с 1 сентября в Нарвскую государственную гимназию пойдет примерно 560 учеников. Это ребята в основном из Нарвы, но также из Нарва-Йыэсуу, Силламяэ, Синимяэ.
Большая часть педсостава государственной гимназии – это преподаватели из Нарвы, есть те, кто приехал из Ида-Вирумаа, и несколько преподавателей – из других регионов Эстонии.
Бюджет строительства нового здания составил 13,5 миллионов евро. По словам руководителя проекта по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara Марека Молдау, несмотря на то, что контракт был подписан до начала войны в Украине, с учетом цен 2022 года на строительные материалы, застройщики смогли выполнить все условия контракта и сдали школу во время. Сам Марек Молдау доволен результатом строительства, он похвалил профессионализм компании, которая строила здание гимназии