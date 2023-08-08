Суд заочно приговорил Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии по делу о „фейках“ об армии

Глуховского признали виновным по пунктам „в“ и „д“ части 2 статьи 207.3 УК — распространение „фейков“ об армии по мотивам политической ненависти и с „искусственным созданием доказательств“.

Государственный обвинитель просил приговорить Глуховского к девяти годам колонии. Защитница писателя Вероника Полякова просила суд оправдать Глуховского из-за отсутствия состава преступления.

Уголовное дело в отношении Глуховского возбудили из-за постов в телеграме и инстаграме, в которых он критиковал российские власти из-за вторжения в Украину. Показания против писателя дали сотрудница пропагандистского информационного агентства NewsFront Юлия Лозанова (Витязева), а также редактор „Рупора Москвы“ Иван Климов.

Дмитрий Глуховский больше года не живет в России. МВД РФ объявило его в розыск. Министерство юстиции РФ объявило писателя „иностранным агентом“. Книги Глуховского, как и многих других писателей, выступивших против войны, запретили ставить на видное место в Московском доме книги, а в библиотеках убирают с полок.

Дмитрий Глуховский - писатель, а также автор текста „Тотального диктанта“ в 2021 году, текст которого был написан в Таллинне. „Прекрасный город, неоднократно здесь бывал, очень люблю и надеюсь приехать еще“, - позже скаэал о городе Глуховский.