ПРЯМО СЕЙЧАС | Страсти вокруг финансирования канцелярии президента: спецкомиссия обсуждает ситуацию
На начавшемся в 10 часов внеочередном открытом заседании специальной парламентской комиссии по контролю за госбюджетом обсуждаются вопросы, касающиеся финансирования канцелярии президента.
Как сказал председатель комиссии Урмас Рейнсалу, в последние дни перед общественностью встали очень серьезные вопросы о возможных связях между финансированием института президента и провозглашением им законов.
„Мы должны получить четкие ответы. Институт президента должен быть полностью независим, а финансирование канцелярии президента — прозрачным. В данном случае не может быть места никаким сомнениям“, - отметил Рейнсалу.
На заседании комиссии приглашены комиссии министр финансов Март Вырклаэв, вице-канцлер Минфина по вопросам бюджетной политики Свен Кирсипуу, директор канцелярии президента Пеэп Яхило, государственный контролер Янар Холм и представитель Госконтроля.