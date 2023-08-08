ФОТО и ВИДЕО | В результате российского удара в Донецкой области погибли семь человек

Один из погибших — заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области полковник Андрей Омельченко. Ему было 52 года.

По данным на утро 8 августа, в результате обстрела Покровска ранены 67 человек, в том числе 29 работников полиции, семеро спасателей и двое детей. Помимо Омельченко, погибли пятеро мирных жителей и один военный.

Спасательные службы возобновили разбор завалов на месте ракетных ударов. Ночью работы приостанавливались из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Как сообщал глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко, центр Покровска подвергся двойному удару ракетами „Искандер“ — в 19:15 и 19:52 7 августа. В результате в городе были разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, административные здания, заведения питания и гостиница.