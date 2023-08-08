Будет ли Эстония высылать граждан РФ по примеру Латвии и Литвы?

„Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете“, — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Эстония также не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности, подчеркнул глава МВД.

В то же время член Рийгикогу Урмас Рейнсалу сказал, что иностранцев в Эстонии также можно спрашивать об их настроениях: „Это вполне рационально делать и в Эстонии. Это вопрос фундаментального мышления людей и сильных базовых ценностей. Люди имеют право на свое мнение, но вопрос в том, оправдана ли такая привилегия, как вид на жительство в Эстонии, в случае с каждым мнением и отношением“.

Член Европарламента Яна Тоом раскритиковала планы соседних стран: „Человек живет в стране 30 лет. У него есть постоянный вид на жительство. Когда этот вид на жительство выдавался, условия были соблюдены. Он не нарушил закон. Теперь к нему приходят и говорят - иди сдавай экзамен“, — пояснила Тоом и добавила, что в Латвии проживает около 18 000 граждан России, и она не верит, что треть из них в конечном итоге будет вынуждена покинуть страну.