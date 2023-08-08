Юношеская сборная Эстонии по борьбе завоевала три медали на чемпионате мира

Спортсменка Таллиннского спортивного клуба „TOKON“ Анна Витол (U18, -56,7 кг) провела три поединка и завоевала бронзовую медаль. Два призовых места достались Тартускому спортивному клубу „Englas“ - Эмили Бидерманн (U14, 57+кг) сразу же провела финальную схватку, в результате чего завоевала серебряную медаль, а Тайсто Тейвил Кенгсепп (U16, -62кг) увез вторую подряд бронзу с чемпионатов мира.

По словам координатора молодежной команды, а также главного тренера спортивного клуба „Englas“, путь Тайсто к медали был таким, чего тренеры по борьбе еще не видели в своей жизни. Была настоящая драма.

„Соревнования стартовали с группового этапа, наша группа состояла из трех стран: Украина, Ирландия и Эстония. После первого тура наступила тупиковая ситуация: Эстония обыграла Украину, Украина обыграла Ирландию, а Ирландия обыграла Эстонию — все по единогласному решению судей, а это означало, что у всех баллы были равны“, — сказал он.

„Кроме того, международная ассоциация решила, что в таком случае поединки необходимо проводить повторно. Эстония выиграла у Ирландии, Ирландия у Украины и Украина у Эстонии, но так как победа Украины над Эстонией была не единогласным решением судей (один судья присудил победу одному, два судьи другому), это уменьшило шансы Украины на победу и уменьшило количество очков в поединке, и в итоге Эстония вышла в топ-8 из группы“.

„В следующем поединке на глазах у хозяев Тайсто победил местного спортсмена из Объединенных Арабских Эмиратов единогласным решением судей, что дало ему место в четверке лучших. В полуфинале, он потерпел поражение от представителя Таджикистана, техническим нокаутом“, – прокомментировал Тыниссаар.

По словам Тыниссаара, очень важно и то, что молодые люди шаг за шагом шли к этим медалям - регулярные тренировки, сборы и подготовительные соревнования, поддержка и сотрудничество родителей и их собственные огромные усилия. Все это хороший фундамент как в спорте, так и в жизни вообще.

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