ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (530-й день) | Москва отвергает мирный план Зеленского и наращивает производство боевых дронов
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Ночью войска РФ обстреляли Херсон. Один человек погиб, не менее семи пострадали
Российская армия несколько раз за ночь обстреляла центр Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.
Так, около 00:50 российские военные обстреляли жилой дом, в результате чего у восьми местных жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали. Во время тушения пожара, возникшего после обстрела, пострадали двое спасателей.
При повторном обстреле артиллерийский снаряд попал еще в один дом. Погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию. Около 03:15 армия РФ снова обстреляла город, попав в один из домов. В результате 93-летняя женщина получила ранения.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о погибших в результате ракетного удара по Покровску.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщает, что число раненых и травмированных в результате российского ракетного удара по городу Покровск Донецкой области выросло до 31 человека.
„Число травмированных выросло до 31. Среди них — 19 работников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Погибли пять человек. Продолжается разбор завалов“, — пишет министр Клименко.
Связанные с Украиной хакеры заявили о взломе сайта МосгорБТИ. Это учреждение хранит данные о недвижимости в Москве
В ночь на 7 августа на главной странице сайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилось сообщение о его взломе. Но это обратили внимание „Важные истории“.
В сообщении сказано, что хакеры получили данные о собственности и местах проживания жителей Москвы. „Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины“, — говорится в сообщении.
После хакерской атаки сайт МосгорБТИ не работает.
Польша готовится провести крупнейший с 1989 года военный парад
Парад по случаю Дня Войска Польского пройдет 15 августа, сообщает „Польское радио“ со ссылкой на представителя польской армии. Парад решили снова провести после трехлетнего перерыва.
Во время шествия продемонстрируют современную технику, которая либо уже состоит на вооружении Войска Польского, либо вскоре поступит в польскую армию. Речь идет в том числе о вооружении польского, американского и корейского производства.
Украина сообщила об очередном обмене военнопленными
Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киеву передали 22 украинских военнослужащих.
Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации „НПО Машиностроения“, производящей баллистические и крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые, и космические спутники.
Об этом сообщает агентство Reuters. Оно ссылается на полученные из неизвестного источника доказательства взлома, факт которого подтвердили специалисты по безопасности.
Минобороны Беларуси объявило, что 7 августа в некоторых районах Гродненской области и на полигоне Гожский начинается командно-штабное учение с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.
Во время учений, как сообщается, „будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий“. При подготовке самих учений „использовался опыт специальной военной операции“, отмечает Минобороны Беларуси.
Гродненская область граничит с Литвой и Польшей. В свою очередь польская погранслужба попросила минобороны страны отправить на границу с Беларусью еще тысячу солдат.
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии
Суд снял арест с имущества писателя и на четыре года запретил ему администрировать сайты, передает „Медиазона“. Глуховского признали виновным в распространение „фейков“ об армии по мотивам политической ненависти.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, участники встречи не пришли к согласию по всем пунктам украинской „формулы мира“, сообщает „Украинская правда“.
„Если бы все страны уже сейчас сказали: „Да, мы со всем согласны“, то мы бы к концу месяца уже принимали саммит мира. Есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается“, — сказал Ермак во время общения с журналистами в Киеве.
В качестве примера он назвал пункт о справедливости, предусматривающий наказание российского политического руководства, виновных в совершении агрессии, военных преступлений, и компенсации Украине.
Ермак добавил, что безоговорочным остается пункт о территориальной целостности Украины, никаких компромиссов в этом вопросе быть не может и „многие страны это подчеркивали“.
Суд в Украине приговорили к пяти годам лишения свободы митрополита УПЦ Московского патриараха Ионафана
Глава Тульчинской епархии Украинской православной церкви митрополит Ионафан (Анатолий Елецких) признан виновным в „посягательстве на территориальную целостность, действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя, нарушении равноправия граждан, оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины“.
Как отмечает „Русская служба Би-би-си“, 74-летний митрополит Ионафан стал первым действующим главой епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, приговоренным к тюремному сроку.
Передача Украине первой партии танков Abrams одобрена — армия США
Передача Украине первой партии танков Abrams после их переоборудования была официально одобрена на этих выходных, и танки прибудут в Украину в начале осени. Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции начальник службы закупок армии США Даг Буш.