ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (530-й день) | Москва отвергает мирный план Зеленского и наращивает производство боевых дронов

Парад по случаю Дня Войска Польского пройдет 15 августа, сообщает „Польское радио“ со ссылкой на представителя польской армии. Парад решили снова провести после трехлетнего перерыва.

В сообщении сказано, что хакеры получили данные о собственности и местах проживания жителей Москвы. „Информация про госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, поддерживающих войну с Украиной, переданы силам обороны Украины“, — говорится в сообщении.

В ночь на 7 августа на главной странице сайта Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появилось сообщение о его взломе. Но это обратили внимание „Важные истории“.

Связанные с Украиной хакеры заявили о взломе сайта МосгорБТИ. Это учреждение хранит данные о недвижимости в Москве

„Число травмированных выросло до 31. Среди них — 19 работников полиции, пять спасателей ГСЧС и один ребенок. Погибли пять человек. Продолжается разбор завалов“, — пишет министр Клименко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщает, что число раненых и травмированных в результате российского ракетного удара по городу Покровск Донецкой области выросло до 31 человека.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о погибших в результате ракетного удара по Покровску.

При повторном обстреле артиллерийский снаряд попал еще в один дом. Погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию. Около 03:15 армия РФ снова обстреляла город, попав в один из домов. В результате 93-летняя женщина получила ранения.

Так, около 00:50 российские военные обстреляли жилой дом, в результате чего у восьми местных жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали. Во время тушения пожара, возникшего после обстрела, пострадали двое спасателей.

Российская армия несколько раз за ночь обстреляла центр Херсона, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин.

Ночью войска РФ обстреляли Херсон. Один человек погиб, не менее семи пострадали

Во время шествия продемонстрируют современную технику, которая либо уже состоит на вооружении Войска Польского, либо вскоре поступит в польскую армию. Речь идет в том числе о вооружении польского, американского и корейского производства.

Украина сообщила об очередном обмене военнопленными

Как заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киеву передали 22 украинских военнослужащих.

Хакеры из Северной Кореи взломали компьютерные сети российской корпорации „НПО Машиностроения“, производящей баллистические и крылатые ракеты, в том числе гиперзвуковые, и космические спутники.

Об этом сообщает агентство Reuters. Оно ссылается на полученные из неизвестного источника доказательства взлома, факт которого подтвердили специалисты по безопасности.

Минобороны Беларуси объявило, что 7 августа в некоторых районах Гродненской области и на полигоне Гожский начинается командно-штабное учение с 6-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.

Во время учений, как сообщается, „будут отработаны вопросы управления подразделениями в ходе ведения боевых действий“. При подготовке самих учений „использовался опыт специальной военной операции“, отмечает Минобороны Беларуси.

Гродненская область граничит с Литвой и Польшей. В свою очередь польская погранслужба попросила минобороны страны отправить на границу с Беларусью еще тысячу солдат.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии

Суд снял арест с имущества писателя и на четыре года запретил ему администрировать сайты, передает „Медиазона“. Глуховского признали виновным в распространение „фейков“ об армии по мотивам политической ненависти.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, участники встречи не пришли к согласию по всем пунктам украинской „формулы мира“, сообщает „Украинская правда“.