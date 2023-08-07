ВИДЕО | Природный апокалипсис в Латвии: разбитые градом машины, сорванные крыши, поломанные деревья

В Добельском крае Латвии бушевала буря с крупным градом, сообщил журналист Латвийского телевидения Томс Брицис в социальной сети Facebook.

По словам местных жителей, диаметр некоторых градин составлял 4 см в диаметре, пишет Rus.LSM.lv.

В социальной сети X опубликовано видео с кадрами бури, которая сегодня бушевала в Земгале. На видео видно, как ураган разрушает ферму в волости Букайши. Стихия гнет к земле стволы деревьев, по воздуху летают предметы.

Наиболее сильные повреждения линий электропередач зафиксированы на территории между Добеле и границей с Литвой. Кое-где с домов сорвало крыши.

Крупный град также выпал в Аннениеки, Апгулде, Яунциемсе.

Из-за града пострадали многие сельскохозяйственные участки. Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что попросил Министерство охраны среды и регионального развития и Министерство земледелия собрать информацию о нанесенным бурей ущербом и необходимых действиях правительства.

В свою очередь, читатель Delfi Виестурс поделился видео, снятым в пути из Тервете в Аугсткалне (автодорога P95). На кадрах видеоролика запечатлено, что гроза настолько сильная, что видимость недостаточная, поэтому водители останавливаются на обочине, чтобы дождаться окончания бури.

Источник: латвийский портал Delfi.

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