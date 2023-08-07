Reuters: северокорейские хакеры взломали российскую компанию, производящую гиперзвуковые ракеты

Исследователи аналитической компании SentinelOne, специализирующейся в области кибербезопасности, изучили полученные ими данные и пришли к выводу, что группы хакеров ScarCruft и Lazarus, как считается, связанные с Северной Кореей, тайно устанавливали так называемые черные ходы в системы „НПО Машиностроения“, через которые могли потенциально получить доступ к секретным данным.

Reuters не удалось выяснить, к каким именно данным хакеры имели доступ. Через несколько месяцев после взлома Пхеньян объявил о некоторых изменениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связано ли это с действиями хакеров и полученной ими информацией.

Хакерские атаки ориентировочно начались в конце 2021-го и продолжалось до мая 2022 года, когда, согласно внутренним сообщениям компании, ее ИТ-инженеры обнаружили подозрительную активность.

Группа аналитиков SentinelOne узнала о взломе после того, как обнаружила, что сотрудник НПО (он отказался от комментария, с просьбой о котором к нему обратилось агентство Reuters) случайно слил внутреннюю переписку своей компании, пытаясь расследовать северокорейскую атаку путем загрузки доказательств на частный портал, используемый исследователями в области кибербезопасности по всему миру.

Два независимых эксперта по компьютерной безопасности, Николас Уивер и Мэтт Тейт, проанализировали содержимое вскрытого электронного письма и подтвердили его подлинность. Аналитики сверили криптографические подписи письма с набором ключей, контролируемых „НПО Машиностроения“.

„Я абсолютно уверен в подлинности этих данных, — сказал Уивер агентству Reuters. — То, как информация оказалась раскрыта, стало результатом совершенно уморительной ошибки“.

По словам представителей SentinelOne, они уверены, что за взломом стоит Северная Корея, поскольку хакеры использовали уже применявшиеся ранее вредоносные программы и инфраструктуру, созданную для осуществления других хакерских атак, связанных с Пхеньяном.

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