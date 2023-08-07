Белорусская легкоатлетка, попросившая политического убежища во время Олимпиады, получила разрешение выступать за Польшу

Чемпионат мира стартует совсем скоро. Турнир пройдет с 19 по 27 августа этого года в Будапеште. Тимановская должна стартовать на дистанциях 100 м, 200 м и в эстафете 4×100 м. В любом случае при наличии допуска на международные старты теперь Кристина сможет побороться за попадание на Олимпиаду 2024 года в Париже.

В конце июля спортсменка была дважды второй на чемпионате Польши. В беге на 100 м она показала результат 11,26 секунды, уступив победительнице 0,18 секунды. А на 200 м со временем 22,89 секунды Тимановская проиграла в борьбе за золото всего 0,03 секунды. Личные рекорды Кристины на этих дистанциях — 11,04 и 22,75 секунды соответственно.

Напомним, что в августе 2021 года на Олимпиаде в Токио Тимановская раскритиковала белорусских спортивных чиновников, которые хотели поставить ее бежать эстафету 4×400 м. После этого бегунью сняли с соревнований и пытались насильно вывезти из Японии обратно в Беларусь. Легкоатлетка обратилась в СМИ и полицию и заявила, что боится возвращаться домой из-за угрозы преследования.

В результате Тимановская оказалась в Варшаве, где сейчас живет и тренируется. Год назад спортсменка получила гражданство Польши. Она также работает персональным тренером по бегу и фитнесу.

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