Экономика
07.08.2023, 18:42

Экономист о замедлившейся инфляции: в отличие от июня снижение цен в июле затронуло все категории товаров

 
Sulev Pert
Экономист Банка Эстонии
Как сообщил главный экономист Банка Эстонии Сулев Перт, давно ожидаемое снижение цен затронуло широкий ассортимент товаров.
Как сообщил главный экономист Банка Эстонии Сулев Перт, давно ожидаемое снижение цен затронуло широкий ассортимент товаров.
ФОТО: Adam Melnyk | Shutterstock

В июле потребительская корзина подешевела на 0,6%, рост цен замедлился в годовом исчислении на 6,4%. По сравнению с июнем снизились цены на энергоносители, продукты питания, а также промышленные товары. Больше всего снизиись цены на природный газ и теплоэнергию, соответственно на 22% и 6%, сообщает издание Ärileht.

В июле цены на продукты питания снизились по сравнению с июнем на 0,9%, давно ожидаемое снижение цен затронуло широкий ассортимент товаров.

Несмотря на то, что цены на сельскохозяйственную продукцию снижались с начала года, прогнозируемый в этом году неурожай может сдерживать их дальнейшее сезонное снижение. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий отмечается непривычно быстрый рост цен на фрукты и овощи.

В последнее время замедлению роста цен способствовало также удешевление промышленных товаров благодаря падению цен на сырье и укреплению обменного курса евро. С сентября прошлого года курс евро по отношению к доллару укрепился более чем на 10%, в результате чего подешевела в первую очередь импортируемая электроника. В сфере услуг сильное влияние оказало снижение цен на аренду жилья, составившее в июле в годовом исчислении 3,7%. Это отражает нынешнее состояние сегмента недвижимости. В то же время в Эстонии ускорился рост цен как на туристические поездки, так и на услуги размещения.

В последующие месяцы инфляция продолжит замедляться. В 2023 году цены в среднем вырастут на 9%. По прогнозам, к концу года инфляция замедлится до 5%.

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