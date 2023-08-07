Экономист о замедлившейся инфляции: в отличие от июня снижение цен в июле затронуло все категории товаров

В июле цены на продукты питания снизились по сравнению с июнем на 0,9%, давно ожидаемое снижение цен затронуло широкий ассортимент товаров.

Несмотря на то, что цены на сельскохозяйственную продукцию снижались с начала года, прогнозируемый в этом году неурожай может сдерживать их дальнейшее сезонное снижение. В этом году из-за неблагоприятных погодных условий отмечается непривычно быстрый рост цен на фрукты и овощи.

В последнее время замедлению роста цен способствовало также удешевление промышленных товаров благодаря падению цен на сырье и укреплению обменного курса евро. С сентября прошлого года курс евро по отношению к доллару укрепился более чем на 10%, в результате чего подешевела в первую очередь импортируемая электроника. В сфере услуг сильное влияние оказало снижение цен на аренду жилья, составившее в июле в годовом исчислении 3,7%. Это отражает нынешнее состояние сегмента недвижимости. В то же время в Эстонии ускорился рост цен как на туристические поездки, так и на услуги размещения.

В последующие месяцы инфляция продолжит замедляться. В 2023 году цены в среднем вырастут на 9%. По прогнозам, к концу года инфляция замедлится до 5%.

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