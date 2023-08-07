Из-за шторма EuroPark сегодня бесплатно предлагает парковку
EuroPark рекомендует оставлять автомобили на ночь в гараже, так как ветер может ломать ветки деревьев и разносить предметы, которые могут серьезно повредить автомобили, припаркованные на улице.
Генеральный директор компании Карол Кованен подтверждает: „Мы упростили для клиента использование услуги даже в гаражах со шлагбаумом, при въезде нужно взять билет, а при выходе шлагбаум открывается автоматически, на основании распознавания номерного знака“.
Бесплатно оставить свой транспорт можно будет в следующих местах:
Таллинн
Balti Jaama Turu гараж (126 мест)
Kalaranna 8 (104 места)
Паркинг Kristiine Keskus (500 мест)
Rävala (518 мест)
Promenade, расположенный по адресу Poordi 3 (87 мест)
Rotermann (111 мест)
Raadiku 8c (563 места)
Solaris (237 мест)
Stockmann (54 места)
Tornimäe (320 мест)
T1 (1000 мест)
D-терминал Vanasadam (386 мест)
WTCT (200 мест)
Тарту
Maarjamõisa (620 мест)
Tasku (405 мест)
Raatuse (157 мест)
Национальная метеорологическая служба объявила для части Эстонии предупреждение о погоде самого высокого, или третьего уровня, что означает особо опасную погоду.