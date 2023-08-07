Из-за шторма EuroPark сегодня бесплатно предлагает парковку

EuroPark рекомендует оставлять автомобили на ночь в гараже, так как ветер может ломать ветки деревьев и разносить предметы, которые могут серьезно повредить автомобили, припаркованные на улице.

Генеральный директор компании Карол Кованен подтверждает: „Мы упростили для клиента использование услуги даже в гаражах со шлагбаумом, при въезде нужно взять билет, а при выходе шлагбаум открывается автоматически, на основании распознавания номерного знака“.

Бесплатно оставить свой транспорт можно будет в следующих местах:

Таллинн

Balti Jaama Turu гараж (126 мест)

Kalaranna 8 (104 места)

Паркинг Kristiine Keskus (500 мест)

Rävala (518 мест)

Promenade, расположенный по адресу Poordi 3 (87 мест)

Rotermann (111 мест)

Raadiku 8c (563 места)

Solaris (237 мест)

Stockmann (54 места)

Tornimäe (320 мест)

T1 (1000 мест)

D-терминал Vanasadam (386 мест)

WTCT (200 мест)

Тарту

Maarjamõisa (620 мест)

Tasku (405 мест)

Raatuse (157 мест)

Национальная метеорологическая служба объявила для части Эстонии предупреждение о погоде самого высокого, или третьего уровня, что означает особо опасную погоду.