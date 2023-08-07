В Латвии нет электричества, в Литве падали огромные куски льда. Стихия добралась и до Эстонии

В понедельник во многих районах Литвы прошли сильные ливни с грозами, местами выпал крупный град. Жители в социальных сетях показывают огромные градины: согласитесь – оказаться на улице, когда с неба падают такие куски льда, никому не захочется. Не лучше погода в Латвии: там также выпал град, у 10 000 клиентов нет электричества, и сломаны деревья. Обещают, что к вечеру шторм дойдет до основной части Эстонии. Пока сильный град был замечен на Сааремаа.