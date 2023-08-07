В Латвии нет электричества, в Литве падали огромные куски льда. Стихия добралась и до Эстонии(7)
В понедельник во многих районах Литвы прошли сильные ливни с грозами, местами выпал крупный град. Жители в социальных сетях показывают огромные градины: согласитесь – оказаться на улице, когда с неба падают такие куски льда, никому не захочется. Не лучше погода в Латвии: там также выпал град, у 10 000 клиентов нет электричества, и сломаны деревья. Обещают, что к вечеру шторм дойдет до основной части Эстонии. Пока сильный град был замечен на Сааремаа.
Грозовые тучи вместе с градом и сильными порывами ветра медленно двигаются в сторону Эстонии. Они окутают Юг Эстонии около 20-21 часов понедельника. Буря достигнет столицу примерно в 4-5 утра вторника. По прогнозам, шторм будет сильным только на юге страны, на севере опасаться огромного града и ветра не стоит. Однако спасатели советуют соблюдать все правила безопасности.
В соцсетях уже можно увидеть начало стихии. Днем на Сааремаа был сильный град.
Шторм идет со стороны Литвы и Латвии. Сейчас осадки зафиксированы пока только на Сааремаа.
В Литве ветрено и дождливо: в некоторых районах падали огромные куски льда.
В Латвии бушует стихия: сломаны деревья, выпал град, у 10 000 клиентов Sadales tīkls нет электричества.