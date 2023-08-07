Стихия добралась и до Эстонии, без электричества уже почти 4000 потребителей. Со стороны Латвии к нам идет новая гроза, Литву накрыл град огромных размеров(43)
В понедельник во многих районах Литвы прошли сильные ливни с грозами, местами выпал крупный град. Жители в социальных сетях показывают огромные градины: согласитесь – оказаться на улице, когда с неба падают такие куски льда, никому не захочется. Не лучше погода в Латвии: там также выпал град, у 10 000 клиентов нет электричества, и сломаны деревья. Обещают, что к вечеру шторм дойдет до основной части Эстонии. Пока сильный град был замечен на Сааремаа.
Грозовые тучи вместе с градом и сильными порывами ветра медленно двигаются в сторону Эстонии. Они окутают Юг Эстонии около 20-21 часов понедельника. Буря достигнет столицу примерно в 4-5 утра вторника. По прогнозам, шторм будет сильным только на юге страны, на севере опасаться огромного града и ветра не стоит. Однако спасатели советуют соблюдать все правила безопасности.
В соцсетях уже можно увидеть начало стихии. Днем на Сааремаа был сильный град.
Шторм идет со стороны Литвы и Латвии. Днем осадки были зафиксированы только на Сааремаа, сейчас гроза оттуда отошла в сторону Балтийского моря.
Компания Elektrilevi готовилась к шторму еще в выходные дни. С раннего утра потребовались повышенные усилия для устранения повреждений.
Ураган уже повалил множество деревьев и веток, вызвав большое количество отключений по всей Эстонии, и в настоящее время около 4000 потребителей остаются без электричества.
„Наша приоритетная задача - как можно быстрее устранить неисправности, поэтому мы работаем в две смены с повышенными силами. По прогнозам, шторм будет набирать силу, и мы видим, что на подходе еще больше неисправностей. Мы также призываем людей прислушиваться ко всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - говорит Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.
В Литве ветрено и дождливо: в некоторых районах падали огромные куски льда.
В Латвии бушует стихия: сломаны деревья, выпал град, у 10 000 клиентов Sadales tīkls нет электричества.
Спасательный департамент просят жителей быть начеку
„Метеослужба объявила штормовое предупреждение 3-го уровня для западных и южных регионов Эстонии, что означает особо опасную погоду. Существует угроза жизни и здоровью людей, поэтому необходимо проявлять бдительность и готовиться к неудобствам, вызванным штормом“, - пояснил представитель департамента Янар Кярнер.
Перед штормом:
- Соберите со двора все предметы, которые может унести ветер.
- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
- Заправьте в машину полный бак топлива.
Во время шторма:
- Оставайтесь в помещении.
- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
- Поинтересуйтесь, все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.
Если вы стали свидетелем непогоды, присылайте свои фотографии и видео нам на почту rus@delfi.ee или через специальную форму.