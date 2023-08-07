ФОТО И ВИДЕО | Стихия добралась до Эстонии, без электричества уже почти 10 000 потребителей. Грозовой фронт достиг Вильяндимаа и Харьюмаа

Грозовые тучи вместе с градом и сильными порывами ветра медленно двигаются в сторону Эстонии. Они окутают Юг Эстонии около 20-21 часов понедельника. Буря достигнет столицу примерно в 4-5 утра вторника. По прогнозам, шторм будет сильным только на юге страны, на севере опасаться огромного града и ветра не стоит. Однако спасатели советуют соблюдать все правила безопасности.

В соцсетях уже можно увидеть начало стихии. Днем на Сааремаа был сильный град.

Шторм идет со стороны Литвы и Латвии. Днем осадки были зафиксированы только на Сааремаа, сейчас гроза оттуда отошла в сторону Балтийского моря.

Компания Elektrilevi готовилась к шторму еще в выходные дни. С раннего утра потребовались повышенные усилия для устранения повреждений.

Ураган уже повалил множество деревьев и веток, вызвав большое количество отключений по всей Эстонии, и в настоящее время около 4000 потребителей остаются без электричества.

„Наша приоритетная задача - как можно быстрее устранить неисправности, поэтому мы работаем в две смены с повышенными силами. По прогнозам, шторм будет набирать силу, и мы видим, что на подходе еще больше неисправностей. Мы также призываем людей прислушиваться ко всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - говорит Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.

Тучи над Вильяндимаа около 20 часов в понедельник:

В Литве ветрено и дождливо: в некоторых районах падали огромные куски льда.

В Латвии бушует стихия: сломаны деревья, выпал град, у 10 000 клиентов Sadales tīkls нет электричества.

Один из фермеров в Латвии попал под град, теперь все его тело в синяках.

Осторожно, в видео присутствует мат!

Как это было на Сааремаа:

Спасательный департамент просит жителей быть начеку