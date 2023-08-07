ФОТО И ВИДЕО | Из-за шторма без электричества остается почти 11 000 потребителей, большая часть - в Харьюмаа(70)
RusDelfi следил за развитием событий в Эстонии и странах Балтии, где сильный ветер, град и дождь стали причиной отключения электричества и многочисленных повреждений домов и автомобилей.
Вечером в понедельник грозовые тучи вместе с градом и сильными порывами ветра медленно двигались в сторону Эстонии. Они окутали юг Эстонии около 20-21 часов понедельника. Столицу буря достигла примерно в 4-5 утра вторника. Синоптики прогнозировали, что шторм будет сильным только на юге страны, на севере опасаться огромного града и ветра не стоит. При этом спасатели советовали всем соблюдать правила безопасности.
В понедельник днем на Сааремаа был сильный град
Компания Elektrilevi готовилась к шторму еще в выходные дни. Уже в понедельник утром ураган повалил множество деревьев и веток, вызвав большое количество отключений по всей Эстонии.
По состоянию на утро вторника около 10 769 потребителей остаются без электричества, большая часть которых (5147) в Харьюмаа. В Тартумаа без электричества остаются 1870 клиентов, в Рапламаа 890, в Пярнумаа 870, в Ида-Вирумаа всего один, а на Сааремаа шесть.
„Наша приоритетная задача - как можно быстрее устранить неисправности, поэтому мы работаем в две смены с повышенными силами. По прогнозам, шторм будет набирать силу, и мы видим, что на подходе еще больше неисправностей. Мы также призываем людей прислушиваться ко всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - говорит Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.
Тучи над Вильяндимаа около 20 часов в понедельник:
Предупреждение высшего, третьего уровня было объявлено для Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Предупреждение второго уровня, означающее, что погода опасна, было объявлено для Раплаского, Ярваского, Йыгеваского, Тартуского и Пылваского уездов. На остальной территории Эстонии действовало предупреждение первого уровня, означающее, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.
Небо над болотом Мариметса:
В Литве было ветрено и дождливо: в некоторых районах падали огромные куски льда.
В Латвии бушевала стихия: сломаны деревья, выпал град, у 10 000 клиентов Sadales tīkls нет электричества.
Один из фермеров в Латвии попал под град, теперь все его тело в синяках.
Осторожно, в видео присутствует мат!
Спасательный департамент просил жителей быть начеку
„Метеослужба объявила штормовое предупреждение 3-го уровня для западных и южных регионов Эстонии, что означает особо опасную погоду. Существует угроза жизни и здоровью людей, поэтому необходимо проявлять бдительность и готовиться к неудобствам, вызванным штормом“, - пояснил представитель департамента Янар Кярнер.
Перед штормом:
- Соберите со двора все предметы, которые может унести ветер.
- Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
- Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
- Заправьте в машину полный бак топлива.
Во время шторма:
- Оставайтесь в помещении.
- Не ездите на машине. Если поездка всё же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
- Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
- Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
- При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
- Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
- Поинтересуйтесь, все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.
Тем временем в понедельник днем в Таллинне:
Вечером в Таллинне:
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