ФОТО И ВИДЕО | Из-за шторма без электричества остается почти 11 000 потребителей, большая часть - в Харьюмаа

Вечером в понедельник грозовые тучи вместе с градом и сильными порывами ветра медленно двигались в сторону Эстонии. Они окутали юг Эстонии около 20-21 часов понедельника. Столицу буря достигла примерно в 4-5 утра вторника. Синоптики прогнозировали, что шторм будет сильным только на юге страны, на севере опасаться огромного града и ветра не стоит. При этом спасатели советовали всем соблюдать правила безопасности.

В понедельник днем на Сааремаа был сильный град

Компания Elektrilevi готовилась к шторму еще в выходные дни. Уже в понедельник утром ураган повалил множество деревьев и веток, вызвав большое количество отключений по всей Эстонии.

По состоянию на утро вторника около 10 769 потребителей остаются без электричества, большая часть которых (5147) в Харьюмаа. В Тартумаа без электричества остаются 1870 клиентов, в Рапламаа 890, в Пярнумаа 870, в Ида-Вирумаа всего один, а на Сааремаа шесть.

„Наша приоритетная задача - как можно быстрее устранить неисправности, поэтому мы работаем в две смены с повышенными силами. По прогнозам, шторм будет набирать силу, и мы видим, что на подходе еще больше неисправностей. Мы также призываем людей прислушиваться ко всем предупреждениям и в опасную погоду оставаться дома в безопасности“, - говорит Михкель Хярм, председатель правления компании Elektrilevi.

Тучи над Вильяндимаа около 20 часов в понедельник:

Предупреждение высшего, третьего уровня было объявлено для Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Предупреждение второго уровня, означающее, что погода опасна, было объявлено для Раплаского, Ярваского, Йыгеваского, Тартуского и Пылваского уездов. На остальной территории Эстонии действовало предупреждение первого уровня, означающее, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.

Небо над болотом Мариметса:

В Литве было ветрено и дождливо: в некоторых районах падали огромные куски льда.

В Латвии бушевала стихия: сломаны деревья, выпал град, у 10 000 клиентов Sadales tīkls нет электричества.