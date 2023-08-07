Боец UFC был ограблен под дулом пистолета
Восьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе китаец Сонг Ядонг столкнулся с неприятным инцидентом в Сан-Франциско.
Китаец Сонг Ядонг (20−6) рассказал в своих соцсетях, что вместе с другом остановился на заправочной станции в Сан-Франциско, чтобы купить воды, и на него напали четверо афроамериканцев, пишет Sportmail.
„Дорогие друзья. Я хочу поделиться с вами историей, с которой, как я думал, никогда не столкнусь. В прошлую среду утром меня и моего друга ограбили четыре человека в масках. Они были вооружены, это была опасная ситуация. Они забрали все ценности, которые у нас были с собой. К счастью, сейчас мы в безопасности.
Несмотря на то что я профессиональный боец, я предпочел не драться, потому что знал, что мои кулаки не в силах совладать с оружием, я не быстрее пули. В тот момент я ощутил всю беспомощность, и раньше у меня такого никогда не было.
Я хочу сказать, что, независимо от того кто мы, насколько мы сильны, мы все можем столкнуться с опасностью и почувствовать себя беспомощными. Я пережил это испытание, и это могло случиться с кем угодно. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, что мы все сможем ценить жизнь и сделать правильный выбор“, — рассказал Сонг Ядонг.
Ядонг выступает в UFC с 2017 года. Он выиграл 9 боев в лиге и потерпел лишь 2 поражения.
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