На границах Беларуси и ЕС опускается „железный занавес“?

Урбонас уверен, что закрытие двух пунктов пропуска поможет „решить определенные организационные вопросы“.

„В тех пунктах нам не хватает определенного оборудования, чтобы иметь возможность эффективно контролировать движение контрабанды, и если бы эти пункты были закрыты, конечно, мы могли бы направить имеющиеся сегодня возможности в другие места, усилив охрану нашей внешней границы“, — сказал советник литовского президента.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Литва намерена закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах „Шумскас“ (с белорусской стороны „Лоша“) и „Тверячюс“ («Видзы“). Решение об этом должно будет принять правительство.

Ранее председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что после того как в Беларуси появились наемники ЧВК Вагнера, закрытие некоторых пунктов пропуска на литовско-белорусской границе стало только вопросом времени.

На данный момент на границе Беларуси и Литвы действует шесть пунктов пропуска. Погранпереход „Тверячюс — Видзы“ имеет статус международного. Его пропускная способность составляет в сутки: 50 легковых автомобилей, 30 фур на въезд и 96 — на выезд. По состоянию на утро 4 августа в Видзах не было очереди на выезд из Беларуси.

Погранпереход „Шумскас — Лоша“ также международный, но намного крупнее. Он предназначается только для легковушек. В сутки здесь могут проехать до 250 автомобилей. По данным Госпогранкомитета на 12.00 4 августа, выезда из Беларуси здесь ожидало 15 автомобилей.

Наиболее загруженными переходами на границе Беларуси и Литвы являются „Каменный Лог — Мядининкай“, „Привалка — Райгардас“, „Бенякони — Шальчининкай“ и „Котловка — Лаворишкес“.