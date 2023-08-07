На границах Беларуси и ЕС опускается „железный занавес“?(12)
Литва планирует закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью. Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дарюс Урбонас считает, что такое решение поможет эффективнее бороться с контрабандой и усилит охрану границы, пишет „Зеркало“ со ссылкой на LRT.
Урбонас уверен, что закрытие двух пунктов пропуска поможет „решить определенные организационные вопросы“.
„В тех пунктах нам не хватает определенного оборудования, чтобы иметь возможность эффективно контролировать движение контрабанды, и если бы эти пункты были закрыты, конечно, мы могли бы направить имеющиеся сегодня возможности в другие места, усилив охрану нашей внешней границы“, — сказал советник литовского президента.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Литва намерена закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о пунктах „Шумскас“ (с белорусской стороны „Лоша“) и „Тверячюс“ («Видзы“). Решение об этом должно будет принять правительство.
Ранее председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что после того как в Беларуси появились наемники ЧВК Вагнера, закрытие некоторых пунктов пропуска на литовско-белорусской границе стало только вопросом времени.
На данный момент на границе Беларуси и Литвы действует шесть пунктов пропуска. Погранпереход „Тверячюс — Видзы“ имеет статус международного. Его пропускная способность составляет в сутки: 50 легковых автомобилей, 30 фур на въезд и 96 — на выезд. По состоянию на утро 4 августа в Видзах не было очереди на выезд из Беларуси.
Погранпереход „Шумскас — Лоша“ также международный, но намного крупнее. Он предназначается только для легковушек. В сутки здесь могут проехать до 250 автомобилей. По данным Госпогранкомитета на 12.00 4 августа, выезда из Беларуси здесь ожидало 15 автомобилей.
Наиболее загруженными переходами на границе Беларуси и Литвы являются „Каменный Лог — Мядининкай“, „Привалка — Райгардас“, „Бенякони — Шальчининкай“ и „Котловка — Лаворишкес“.