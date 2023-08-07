Новости Ида-Вирумаа
07.08.2023, 13:30

28 иностранцев из России, Украины и Молдовы не впустили в Эстонию в прошедшие выходные

 
Погранпункт в Нарве. 6 августа 2023
Погранпункт в Нарве. 6 августа 2023
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

В выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 15 граждан России, 8 граждан Украины и 5 граждан Молдовы. Два гражданина России и один гражданин Китая были уличены в нарушении визовых правил.

Люди, нарушившие визовые правила, были оштрафованы, им выдали предписание покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.

Наиболее частыми причинами отказа иностранцам во въезде были отсутствие у этих людей соответствующих документов, неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы становилось ясно, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии