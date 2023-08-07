07.08.2023, 13:30
28 иностранцев из России, Украины и Молдовы не впустили в Эстонию в прошедшие выходные
ФОТО: | Delfi Meedia
В выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 15 граждан России, 8 граждан Украины и 5 граждан Молдовы. Два гражданина России и один гражданин Китая были уличены в нарушении визовых правил.
Люди, нарушившие визовые правила, были оштрафованы, им выдали предписание покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.
Наиболее частыми причинами отказа иностранцам во въезде были отсутствие у этих людей соответствующих документов, неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы становилось ясно, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в страну, и они были возвращены в Россию.