28 иностранцев из России, Украины и Молдовы не впустили в Эстонию в прошедшие выходные

Люди, нарушившие визовые правила, были оштрафованы, им выдали предписание покинуть страну в течение семи дней и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.

Наиболее частыми причинами отказа иностранцам во въезде были отсутствие у этих людей соответствующих документов, неясные заявления о цели поездки или в ходе беседы становилось ясно, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам запретили въезд в страну, и они были возвращены в Россию.