ВИДЕО | Месси оформил очередной дубль и помог клубу из Майами выйти в четвертьфинал

Аргентинец отличился дублем в матче 1/8 финала Кубка лиг против „Далласа“ и помог своему новому клубу выйти в четвертьфинал.

Месси открыл счет уже на 6-й минуте матча, пробив в касание из-за пределов штрафной после передачи Жорди Альбы. В середине второго тайма „Интер Майами“ проигрывал со счетом 2:4. На 80-й минуте благодаря автоголу „Далласа“ они сократили отставание в счете, а через пять минут Месси сравнял счет - 4:4 после красивого штрафного удара.

В серии пенальти Месси также отметился, реализовав первый одиннадцатиметровый удар, а его команда одержала победу в серии со счетом 5:3.

До прихода Месси „Интер“ не мог выиграть 11 игр подряд, но с Месси они выиграли все четыре матча.

Благодаря этой победе „Интер Майами“ вышел в четвертьфинал турнира. Его соперник по этой стадии определится позже.

Теперь в активе чемпиона мира семь забитых мячей в четырёх матчах за новый клуб. Ранее он забил по два мяча в ворота „Орландо Сити“ и „Атланты“, а также стал автором гола в ворота „Крус Асуль“ в дебютном матче за „Интер Майами“.

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