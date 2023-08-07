Пересекающая российско-эстонскую границу: Мой шикарный букет роз оказался на помойке. Сказали, что нельзя!

Жительница Таллинна Татьяна гостила у родных в России. В день, когда женщина решила возвращаться в Эстонию, у ее подруги был юбилей. „Я, как говорится, с корабля на бал. Решила привезти шикарный букет самой лучше подруге, она как раз собиралась встретить меня в Нарве и мы поехали бы вместе в ресторан на праздник. Но сюрприз был испорчен“, — огорчена Татьяна.