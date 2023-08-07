Новости Эстонии
07.08.2023, 12:45

Пересекающая российско-эстонскую границу: Мой шикарный букет роз оказался на помойке. Сказали, что нельзя!

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Снимок носит иллюстративный характер
Снимок носит иллюстративный характер
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Можно ли из России провозить в Эстонию букеты? А если они будут еще и в определенной цветовой гамме? Разбирался RusDelfi.

Жительница Таллинна Татьяна гостила у родных в России. В день, когда женщина решила возвращаться в Эстонию, у ее подруги был юбилей. „Я, как говорится, с корабля на бал. Решила привезти шикарный букет самой лучше подруге, она как раз собиралась встретить меня в Нарве и мы поехали бы вместе в ресторан на праздник. Но сюрприз был испорчен“, — огорчена Татьяна.

Женщина рассказывает, что букет ей хоть и обошелся в кругленькую сумму, но вышел значительно дешевле, если бы заказать такой в Эстонии. „Примерно в три раза. За такой же я бы отдала в Таллинне точно больше 100 евро“, — огорченно делится с RusDelfi Татьяна.

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RusDelfi
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