07.08.2023, 11:32
МНЕНИЕ | Зачем Навальный вернулся?
Навальный - первый гражданин „Прекрасной России будущего“
ФОТО: | Scanpix/IMAGO/SNA
Пожалуй, сегодня это самый часто задаваемый вопрос. „Неужели он не просчитал?“. „Он был уверен, что выйдут миллионы“. „Его друзья из ФБК его же и спровоцировали“. „Его подставили“. И так далее, и тому подобное. Но все эти ответы, думаю, очень далеки от истинного положения дел. От истинной причины. Вернее, от причин, пишет Андрей Волна.
Мне, во всяком случае, эта картина видится иначе. В ином ракурсе, что ли. Подчеркну лишь одно. Я не беспристрастен. Врач почти никогда не может быть беспристрастен в отношении судьбы своих пациентов.