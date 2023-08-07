МНЕНИЕ | Зачем Навальный вернулся?

Пожалуй, сегодня это самый часто задаваемый вопрос. „Неужели он не просчитал?“. „Он был уверен, что выйдут миллионы“. „Его друзья из ФБК его же и спровоцировали“. „Его подставили“. И так далее, и тому подобное. Но все эти ответы, думаю, очень далеки от истинного положения дел. От истинной причины. Вернее, от причин, пишет Андрей Волна.